Schuldenfalle Internet: Caritas Kleve will sensibilisieren

Kreis Kleve Caritas und Verbraucherzentrale tagen zum Thema „Online-Shopping“. Fachtagung gibt Tipps zur Prävention. So kann man teilnehmen.

Jetzt kaufen und später bezahlen. In 14 oder 30 Tagen. Ratenkauf. 100 Tage Rückgaberecht – Verbraucher:innen werden immer häufiger mit verlockenden Verkaufsstrategien im Internet konfrontiert. Vor allem bei jungen Erwachsenen kommt der „Buy now, pay later“-Effekt gut an. Das belegen auch die neuesten Zahlen des Schuldneratlas, den der Verband der Vereine Creditreform Mitte November 2023 veröffentlicht hat. Demnach sind die 18- bis 30-Jährigen die einzige Gruppe in Deutschland, bei denen mehr Menschen überschuldet waren als im Vorjahr.

„Auch wir beobachten diesen Trend“, sagen Rita Fergen und Maria Tekath. Aus diesem Grunde laden die Leiterinnen der Caritas-Schuldner- und Insolvenzberatungen in Kleve und Geldern auch für Donnerstag, 29. Februar, von 14 bis 17 Uhr zu einem Fachtag in die Räumlichkeiten der Hochschule Rhein-Waal in Kleve ein. Eingeladen sind sowohl Fachkräfte als auch Multiplikatoren, die Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene für dieses Thema sensibilisieren möchten.

Kostenloser Fachtag in Kleve

„Aber auch andere Interessierte sind herzlich willkommen. Der kostenlose Fachtag, bei dem auch eine Online-Teilnahme möglich ist, steht allen Bürgerinnen und Bürgern des Kreises Kleve offen“, sagen Rita Fergen und Maria Tekath vom Caritasverband Kleve beziehungsweise Geldern-Kevelaer.

Unterstützt wird die Präventionsveranstaltung vom Kreis Kleve. So hält Carina Cleven-Pawletko, Abteilungsleiterin Jobcenter und Migration, das Grußwort. Als Kooperationspartner konnte die Caritas zudem die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen gewinnen.

Die Vorträge sind geplant

Carmen Hesse, die seit Juli 2023 die Verbraucherzentrale Kreis Kleve leitet, hält einen Vortrag zum Thema „Achtung Schuldenfalle: Einkaufen im Internet“: „Das Thema ist vielschichtig und so präsent wie nie zuvor. Mit nur einem Klick den Handy- oder Gamevertrag erweitern, heute bestellen und später bezahlen – man muss nicht viel tun, um in die Schuldenfalle Internet zu tappen. Dabei ist längst nicht alles erlaubt, was dort an unlauteren Methoden angewendet wird. Es gibt Möglichkeiten sich zu schützen und auch manches Mal aus ungewollten Verträgen wieder herauszukommen.“

Nach dem Vortrag haben die Teilnehmenden des Fachtages die Möglichkeit, sich in verschiedenen Workshops auszutauschen und zu vernetzen. Auch individuelle Bedarfe und Wünsche zu Präventionsangeboten können dort geäußert werden. Denn auch das ist Auftrag und Arbeit der Schuldner- und Insolvenzberatungen der Caritas im Kreis Kleve. „Das Thema Prävention nimmt einen immer größer werdenden Stellenwert ein“, sagt Rita Fergen von der Caritas Kleve.

Gemeinsamer Austausch

Ihr Team sei immer häufiger in Schulen und Einrichtungen unterwegs: „Es geht dann vor allem um die Themen Finanzkompetenz und Konsumverhalten.“ Maria Tekath von der Caritas Geldern-Kevelaer begrüßt diese Entwicklung ebenfalls. „Durch die neuen Verträge mit dem Kreis Kleve können wir seit gut anderthalb Jahren nicht nur Schuldner- und Insolvenzberatung für alle Bürger und Bürgerinnen des Kreises Kleve anbieten, sondern mit zusätzlich 700 Präventionsstunden pro Jahr auch einen Schwerpunkt auf die Vorbeugung von Verschuldung setzen.“

Die Verbraucher mithilfe von bedarfsgerechten Informationen und Beratungsangeboten vor Vertrags- und Schuldenfallen zu schützen, ist auch ein zentrales Anliegen der Verbraucherzentrale. „Der gemeinsame Austausch im Rahmen der Workshops ermöglicht eine engere Zusammenarbeit von und mit den Akteuren lokaler Hilfesysteme, wovon letztendlich auch Ratsuchende profitieren, da sie zielgerichtet an die vielfältigen Unterstützungsangebote vor Ort verwiesen werden können“, sagt Carmen Hesse.

So kann man sich anmelden

Wer sich für den hybriden Fachtag der Schuldner- und Insolvenzberatungen der Caritas im Kreis Kleve interessiert, kann sich bis zum 26. Januar unter 02821/7209-220 oder schuldnerberatung@caritas-kleve.de anmelden.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 29. Februar, von 14 bis 17 Uhr im Hörsaalzentrum 1, Raum-Nr. 01 EG 005, der Hochschule-Rhein-Waal statt. Eine Online-Teilnahme ist ebenfalls möglich. Interessierte erhalten vor der Veranstaltung einen entsprechenden Zugangslink.

