Seniorenvertretung Emmerich: Bewerbungsphase verlängert

Frank Schaffeld, Leiter für Arbeit und Soziales in Emmerich, wirbt für die Mitarbeit in der Senioren- und Inklusionsvertretung (Archiv).

Emmerich. Emmerich hat die Bewerbungsphase für die neue Senioren- und Inklusionsvertretung verlängert. Diese Aufgaben erwartet Mitglieder des Gremiums.

Die Bewerbungsphase für die neue Senioren- und Inklusionsvertretung in Emmerich am Rhein ist jetzt nochmals bis zum 22. November 2023 verlängert worden. So wird noch mehr Mitbürgerinnen und Mitbürgern die Möglichkeit gegeben, ihr Interesse für die Mitarbeit in dem Gremium zu äußern. „Es würde uns sehr freuen, wenn noch einige zusätzliche Bewerbungen eingehen würden. Das Gremium ist eine Chance zur aktiven Beteiligung an Entwicklungen vor Ort. Der Aufwand für das Engagement ist überschaubar. Es sind rund drei Sitzungen im Jahr geplant“, wirbt Frank Schaffeld, Leiter des Fachbereiches Arbeit und Soziales für die neue Vertretung.

Wer Interesse an einem Engagement hat, kann sich jetzt im Rathaus bewerben. Ein kurzer Bewerbungsbogen zum Download findet sich auf der städtischen Homepage unter www.emmerich.de. Wer Probleme mit dem Onlineformular hat, kann sich auch jederzeit an Bryan Delsing, zuständiger Mitarbeiter im Fachbereich Arbeit und Soziales, wenden. Er ist telefonisch unter der Rufnummer 02822/75-1907 oder per E-Mail an bryan.delsing@stadt-emmerich.de erreichbar. Die Senioren- und Inklusionsvertretung soll künftig ein Sprachrohr insbesondere für die Bedürfnisse der älteren Menschen und der Menschen mit Behinderungen in Emmerich am Rhein werden. Das Gremium wird im kommenden Jahr an den Start gehen.

Wer kann in der Vertretung mitarbeiten?

Ein Mitglied für die Belange der Inklusion kann werden, wer mindestens 21 Jahre alt ist, den Hauptwohnsitz in Emmerich am Rhein hat und kein Ratsmitglied ist. Eine Bewerbung setzt ausdrücklich nicht voraus, dass eine persönliche Behinderung vorliegt oder eine Behinderung droht.

Für die Belange der Senioren und Seniorinnen kann Mitglied werden, wer mindestens 55 Jahre alt ist, ebenfalls den Hauptwohnsitz in Emmerich am Rhein hat und kein Ratsmitglied ist. Außerdem darf nicht infolge eines Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter aberkannt worden sein.

Für vier Jahre ehrenamtlich gewählt

Die Senioren- und Inklusionsvertretung setzt sich aus fünf Mitgliedern für die Belange der Inklusion und aus fünf Mitgliedern für die Belange der Senioren und Seniorinnen, sowie jeweils fünf Vertreterinnen und Vertretern zusammen. Das Gremium ist für vier Jahre gewählt und arbeitet ehrenamtlich, überparteilich und überkonfessionell.

Die Besetzung der Senioren- und Inklusionsvertretung wird aus dem Kreis der Kandidatinnen und Kandidaten durch das Besetzungsgremium, bestehend aus Bürgermeister, Beigeordneter des Dezernats III, jeweils einem Vertreter der Ratsfraktionen sowie Vertreter aus dem aktuellen Gremium als Besetzungsvorschlag an den Rat weitergeleitet. Die Besetzung des Gremiums erfolgt nun für fünf Jahre durch die Bestellung durch den Rat der Stadt Emmerich am Rhein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg