Sinfoniekonzert in Rees: Theo Römers Tradition bleibt

Rees In 2024 gibt es wieder ein Sinfoniekonzert in Rees – nach der Tradition von Theo Römer. Pianistin Heghine Rapyan spielt diese Werke.

Unter der künstlerischen Leitung von Stefan Burs wird es nach der Premiere 2023 auch im kommenden Jahr ein Sinfoniekonzert in Rees geben. Das städtische Kulturamt hält dabei an der Tradition der ehemaligen Römer-Konzerte (ehemaliger Leiter der Sinfoniekonzerte war Theo Römer) fest und bietet Freunden der klassischen Musik am 25. Februar ein tolles Musikerlebnis im Bürgerhaus.

Die Pianistin Heghine Rapyan berührt dank ihres einfühlsamen Klavierspiels und technischer Raffinesse immer wieder die Herzen ihrer Zuhörer. Die Künstlerin spielte bereits auf vielen internationalen Bühnen, regelmäßig tritt sie auch als Solistin für die Salzburger Konzertgesellschaft auf. Heghine Rapyan wurde in Gawar, Armenien, geboren. Bereits seit ihrer frühen Kindheit war sie fasziniert vom Klang des Klaviers und begann im Alter von drei Jahren zu spielen. Das Klavierspiel führte sie im Studium an der Tschaikowsky Musikschule für herausragende Talente fort, im Alter von 15 Jahren wurde sie am Yerevaner Staatskonservatorium im Studium Klavierfach angenommen. Nach ihrem Abschluss 2007 setzte sie ihr Studium im Fach Konzertklavier an der Universität Mozarteum in Salzburg fort. Zudem studierte sie Kammermusik.

Das Treffen mit der weltberühmten Pianistin Ingrid Haebler

Große Bedeutung für Heghine hatte das Treffen mit der weltberühmten Pianistin Ingrid Haebler. Die regelmäßige Teilnahme an Haeblers Meisterklassen hatten großen Einfluss auf ihren Interpretationsstil. 2017 absolvierte Heghine ihr Master Studium in Instrumental- und Gesangspädagogik an der Universität Mozarteum Salzburg mit Auszeichnung.

Ihre erste Konzerttour startete sie im Alter von 16 Jahren. Diese führte sie durch Deutschland, Österreich und die Niederlande. Heghine Rapyan gewann zahlreiche Preise an internationalen Klavierwettbewerben, im Jahre 2012 wurde sie nach Sofia, Bulgarien, eingeladen, um dort ein Konzert am Piano Extravaganza-Festival zu geben. Seit 2017 konzertiert die Pianistin beim Festival Piano City Milano sehr erfolgreich.

Das Programm

Sie beschenkt ihr Publikum immer mit einem wunderschönen Programm aus ihrem umfangreichen Repertoire. Das Programm am 25. Februar: Wolfgang Amadeus Mozart, Ouvertüre zu „Cosi van tutte“; KV 588 Ludwig van Beethoven, Klavierkonzert Nr. 3 c-moll, op. 37; Felix Mendelssohn-Bartholdy, Sinfonie Nr. 4 in A-Dur op. 90, „Italienische“. Solistin Heghine Rapian, Klavier Orchester Camerata Louis Spohr, Leitung Stefan Burs.

Einlass ist um 16.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf unter anderem in der Touristeninformation der Stadt Rees für 28 Euro. Ermäßigte Karten sind für 15 Euro erhältlich.

