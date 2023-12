SPD-Bundesparteitag: Das sagen Kreis Klever Delegierte

Kreis Kleve Den großen Krach, den viele erwartet hatten, gab es beim SPD-Bundesparteitag nicht. Das Fazit von Bodo Wißen und Tanja Jansen.

Tanja Jansen und Bodo Wißen haben als Delegierte am ordentlichen Bundesparteitag der SPD in Berlin teilgenommen. „Mut, Geschlossenheit und Zuversicht in schwierigen Zeiten gehen von diesem Bundesparteitag aus. Da haben wir die Erwartungen derjenigen, die schon vorher einen großen Krach erwartet hatten, massiv enttäuscht. Und das ist gut so! Saskia Esken, Lars Klimgbeil und unser Bundeskanzler Olaf Scholz haben mit ihren mitreißenden Reden ihre Partei hinter sich versammelt. Die SPD ist eine solidarische, geschlossene Partei, die als größte Fraktion im Bundestag Regierungsverantwortung trägt. Leitplanken und eine Schärfung unseres Profils gehen von diesem Parteitag aus,“ so Bodo Wißen, Delegierter der Kreis Klever SPD und stellvertretender Vorsitzender der SPD Kreis Kleve und der Region Niederrhein beim SPD-Bundesparteitag in Berlin.

Rückhalt für die Diskussion mit den Bürgern

Tanja Jansen, Geschäftsführerin der SPD Kreis Kleve, die als Delegierte des Landesverbandes nachgemeldet worden war, ergänzt: „Wir haben über drei Tage viele wichtige Zukunftsthemen intensiv diskutiert: Außen- und Europapolitik, Bildungs-, Migrations- und Sozialpolitik wurden breit diskutiert. Das gibt Rückhalt für die Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Parteimitgliedern vor Ort.“

