SPD Isselburg: Große Resonanz zur „Aktion Rote Motzkiste“

Die fehlende Anbindung Heeldens an den ÖPNV ist ein Beitrag in der „Roten Motzkiste“ der SPD Isselburg (Archiv).

Isselburg Viele Bürgerbeiträge bei der „Aktion Rote Motzkiste“ der SPD Isselburg: Diese Missstände wurden

Der Vorstand des SPD-Ortsvereins Isselburg hat sich nach Abschluss der diesjährigen „Aktion Rote Motzkiste‘“mit den Beiträgen der Bürgerinnen und Bürger beschäftigt.

Er zeigte sich erfreut über die große Resonanz der Aktion, die zeigte, dass man sich durchaus Gedanken machte über Missstände in den einzelnen Ortsteilen. Die eingegangenen Beschwerden und Anregungen werden nun vom Vorstand an die SPD-Ratsfraktion weitergeleitet mit der Bitte, sich um die entsprechenden Sachverhalte zu kümmern. Es geht darum, wie man sich mit den Themen lösungsorientiert beschäftigen soll.

Nicht alles ist Zuständigkeit der Stadt

Beispielsweise lassen sich nicht alle Themen durch die Isselburger Stadtverwaltung lösen, da sie nicht in deren Zuständigkeitsbereich fallen. So könnte man das Thema Tempo 30 auf verschiedenen Straßen zwar aufgreifen, – was ja schon geschehen sowohl für die Minervastraße als auch für die Deichstraße – doch haben sich hier die zuständigen Behörden bisher uneinsichtig gezeigt. Der schlechte Zustand des kombinierten Fußgänger- und Fahrradwegs an der Reeser Straße fällt in den Zuständigkeitsbereich des Landesbetriebs Straßen NRW. Der Vorstand hat den Ortsvereinsvorsitzenden Martin Schulz beauftragt, mit dem Landesbetrieb Kontakt aufzunehmen, da hier die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet ist.

Vor allem von Heeldener Bürgerinnen und Bürgern wurde das Fehlen von Alarmsirenen beklagt. Dazu könne man festhalten, dass die Stadtverwaltung bereits die Standorte für zwei Sirenen festgelegt habe, die in absehbarer Zeit auch montiert würden. Die mangelhafte Sauberkeit Isselburger Straßen fällt allerdings in die Verantwortung der anliegenden Bewohnerinnen und Bewohner, die gemäß Satzung der Stadt Isselburg zur Einhaltung der Sauberkeit verpflichtet seien. Hier sind die Bürgerinnen und Bürger gefragt, ihren Verpflichtungen nachzukommen.

Fehlende Anbildung von Heelden an ÖPNV

Schon seit Jahren immer wieder Gegenstand der Beratungen in den Ausschüssen und im Rat der Stadt ist auch die fehlende Anbindung von Heelden an den ÖPNV, obwohl nicht Zuständigkeitsbereich der Stadt. Jetzt zeichnet sich für den neuen Fahrplan 2024/2025 eine Lösung ab.

Ein leidiges Problem ist auch die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeiten auf der Millinger Straße. Hier müssen neben den zahlreichen anderen Verkehrsteilnehmerinnen und - teilnehmern auch die Heeldenerinnen und Heeldener selbst mehr Rücksicht zeigen. Es wurde zudem beklagt, dass die Millinger Straße immer häufiger als willkommene Abkürzung zur Benutzung der B67 zwischen Bocholt / Rees bzw. Rees / Bocholt dient. Dieses Thema kann die Isselburger Ratsfraktion der SPD aufgreifen.

