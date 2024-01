St. Willibrord Emmerich: Schlaflabor erneut zertifiziert

Emmerich Das Schlaflabor St. Willibrord-Spital hat erneut die Qualitätsprüfung bestanden. Diese Therapien werden in Emmerich angeboten.

Das Schlaflabor des St. Willibrord-Spitals in Emmerich hat erneut die Qualitätsprüfung durch die DGSM (Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin) bestanden. Das Verfahren dient dazu, die Versorgung der Patienten in der Schlafmedizin zu sichern und zu verbessern. Dies wurde dem Schlaflabor nun zum wiederholten Mal bescheinigt.

Das Schlaflabor des St. Willibrord-Spitals zählt seit 1999 zu den akkreditierten Schlaflaboren in Deutschland und nimmt regelmäßig an der Qualitätssicherung teil. Jährlich werden bis zu 1500 Patienten untersucht und behandelt. Neben der normalen Maskentherapie bei der obstruktiven Schlafapnoe können auch alternative Therapieoptionen wie Unterkiefer-Protrusionsschienen und Zungenschrittmacher angeboten werden. Die Unterkiefer-Protrusionsschiene wird vom Hauszahnarzt angefertigt, das Schlaflabor kann in Kooperation mit Zahnärzten des Kreises Kleve und Wesel ggf. entsprechende Spezialisten benennen. Die Diagnostik und Einstellung eines Zungenschrittmachers können ebenfalls im St. Willibrord-Spital erfolgen. Zum weiteren Spektrum gehört die Einleitung einer Beatmungstherapie bei schwergradigen Lungenerkrankungen (z.B. COPD) sowie bei neurologischen und muskuloskelettalen Erkrankungen.

Zwei Nächte zur Untersuchung

In der Regel verbringt ein Patient zwei Nächte in der Abteilung. In der ersten werden Verlauf und Qualität des Schlafes aufgezeichnet. Damit verbunden sind EKG sowie Messung der Hirnströme (EEG) und der Muskelanspannung in den Beinen. Deshalb ist das Schlaflabor auch für Patienten geeignet, die unter dem Symptom der unruhigen Beine (restless legs) leiden. Die zweite Nacht im Schlaflabor verbringt der Patient mit einer individuell angepassten Gesichtsmaske.

Im Schlaflabor werden auch Menschen mit Einschlaf- oder Durchschlafproblemen behandelt. Bei Schlafwandel oder Verhaltensstörungen aus dem Schlaf heraus hilft das Team ebenfalls.

Versorgung auf höchstem Niveau

Die Zertifizierung ist Ausdruck für die gute Arbeit des Teams unter Leitung von Chefarzt Dr. Andreas Klimkiewicz. Die verantwortliche Oberärztin Dr. Wiebke Dohrn betont: „Wir bieten unseren Patienten eine Versorgung auf höchstem Niveau an.“ Folgende Mitarbeiterinnen komplettieren das Team: Oberärztin Heleen Rietema, Sandra Bucksteeg, Jessica Kiewiet, Corinna Pirsch, Elke Renting, Uta Steyer, Silke Kremer, Katharina Fingerhut und Lara Treger. Die pflegerische Stationsleitung ist Christin Reuter.

Terminabsprachen sind möglich über Tel. 02822/73-1735.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich: Polizei fahndet nach Verbrecher-Trio – das ist der aktuelle Stand

Rees: Wer die historische Villa Flora gekauft hat

Rees: Erste-Hilfe-Kurse für Hunde und Katzen sind gefragt

Emmerich: Nach fünf Rohrbrüchen gute Nachricht für Anwohner Groendahlscher Weg

Kreis Kleve: Was es mit der Volkszählung Mikrozensus auf sich hat

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg