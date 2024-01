Stadtwerke Emmerich verlängern Öffnungszeiten für Kunden

Emmerich Stadtwerke Emmerich verschicken jetzt die Jahresendabrechnungen für Energie und Trinkwasser. Wann das Kundenzentrum öffnet.

In dieser Woche werden die Stadtwerke Emmerich die Jahresendabrechnungen für Energie und Trinkwasser an ihre Kunden verschicken. Der Rechnungsversand erfolgt in mehreren Etappen. Mit der Zustellung der Energie- und Trinkwasserabrechnungen erweitern die Stadtwerke bis einschließlich zum 27. Januar 2024 die Öffnungszeiten des Kundenzentrums an der Wassenbergstraße 1.

Fragen zur Abrechnung

Kunden haben die Möglichkeit, montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr ihre Fragen zur Abrechnung persönlich oder telefonisch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke zu richten. Freitags hat das Kundenzentrum wie gewohnt von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Mit Rücksicht auf Berufstätige öffnet das Kundenzentrum am 20. und 27. Januar zusätzlich samstags von 9 bis 13 Uhr. Telefonisch sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter der Rufnummer 02822 604- 177 erreichbar.

