Stromsparen: Diesen Service bietet Caritas im Kreis Kleve

Udo Warstat, Markus Jakobs, Tim Hofmeyer und Jacqueline Schmitz sind das Stromspar-Check-Team der Caritas. Jeden ersten Donnerstag im Monat bieten sie eine offene Sprechstunde im Kontaktcafé an der Hoffmannallee in Kleve an.

Kreis Kleve Der kostenlose Stromspar-Check im Kreis Kleve wird fortgesetzt. Wer mit dem Service der Caritas richtig Geld sparen kann.

Die größte Hürde, das wissen die Projektverantwortlichen selbst, ist der Eintritt in die Wohnung. 36-mal ist es in den vergangenen sechs Monaten gelungen, 36-mal hat die Caritas Krefeld den kostenlosen Stromspar-Check im Kreis Kleve in die Tat umgesetzt.

So geht es zum Stromspar-Check Wer sich für den kostenfreien Stromspar-Check im Kreis Kleve interessiert, kann direkt bei der Caritas in Krefeld einen Termin vereinbaren – und zwar unter 02151/41493113 oder stromsparcheck@caritas-krefeld.de. Bei Bedarf besteht auch die Möglichkeit einer Telefonoder Onlineberatung. Das Team des Stromspar-Checks bietet zudem jeden ersten Donnerstag im Monat, jeweils von 10 bis 12 Uhr, eine offene Sprechstunde im Kontaktcafé der Caritas an der Hoffmannallee 66 – 68 in Kleve an.

Jeder Haushalt spart durchschnittlich 141 Euro Stromkosten im Jahr

„Allein durch die ausgegebenen Soforthilfen spart jeder Haushalt nun durchschnittlich 141 Euro Stromkosten im Jahr“, berichtet Udo Warstat vom Stromspar-Check-Team. Langfristig seien das Einsparungen von mehr als 1000 Euro pro Haushalt.

Die Stromspar-Helfer der Caritas kommen in der Regel zweimal in die Wohnung – beim ersten Mal werden alle Strom- und Wasserverbräuche erfasst. Beim zweiten Termin gibt es einen individuellen Energiebericht, abgestimmt auf den jeweiligen Haushalt, sowie umfassende Tipps und Tricks, wie der Energieverbrauch langfristig reduziert werden kann. Foto: Caritas / Kleve

Um eine erste Bilanz zu ziehen und zu schauen, wie es mit dem Stromspar-Check im Kreis Kleve weitergeht, trafen sich jetzt Vertreter der Caritas Kleve und Krefeld sowie des Kreises in Kleve. Für alle steht fest: Die kostenfreie und unabhängige Energieberatung für Menschen im Kreis Kleve, die Bürgergeld, Sozialhilfe, Wohngeld oder Einkünfte unterhalb der Pfändungsgrenze beziehen, ist eine super Sache.

In welchen Städten die Stromspar-Helfer tätig waren

Carmen Pelmter vom Caritasverband für die Region Krefeld geht sogar noch einen Schritt weiter: „Wir führen das Angebot fort. Das halbe Jahr hat gezeigt: Der

– vor allem in Kleve und Geldern. Aber auch in Bedburg-Hau, Goch, Uedem und Rees sind wir schon tätig gewesen.“

Auf Drittfinanzierung angewiesen

Mittelfristig sei die Caritas Krefeld aber auf eine Drittfinanzierung angewiesen. Ihr Blick richtet sich dabei auf den Kreis, die Kommunen und die Caritas Kleve. „Wir könnten uns zum Beispiel eine Langzeitarbeitslosen-Maßnahme vorstellen. Ehrenamtliches Engagement ist ebenfalls herzlich willkommen.“

Mit im Gepäck haben die Stromspar-Helfer auch immer sogenannte Soforthilfen im Wert von bis zu 70 Euro. Das können zum Beispiel LED-Lampen oder Sparduschköpfe sein. Foto: Caritas / Kreis Kleve

Zum Hintergrund: Der Stromspar-Check ist ein bundesweites Projekt, an dem die Caritas Krefeld seit mehr als zehn Jahren teilnimmt. Seit gut einem halben Jahr bietet der Verband das Angebot auch im Kreis Kleve an. Projektpartner vor Ort sind die beiden Caritasverbände – der Caritasverband Geldern-Kevelaer und der Caritasverband Kleve. „Sie vermitteln uns häufig den Kontakt zu den Menschen, die davon profitieren“, sagt Markus Jakobs.

Defektes Kühlgerät

Der Stromspar-Helfer berichtet: „In einem Fall konnten wir mit Hilfe des Stärkungspakts NRW ein völlig veraltetes und darüber hinaus noch defektes Kühlgerät austauschen. Allein dadurch hat der Betroffene nun eine jährliche Ersparnis von 300 Euro.“

Das Besondere an dem Projekt Stromspar-Check ist neben den Klimaschutz-Maßnahmen aber auch die Tatsache, dass die Stromspar-Helfer der Caritas zuvor langzeitarbeitslos waren. Aus diesem Grund sitzt auch das Jobcenter des Kreises Kleve mit im Boot. Landrat Christoph Gerwers sagte bereits bei der Vorstellung im Juni: „Beim Stromspar-Check gibt es nur Gewinner: Die Haushalte, die Ressourcen und damit bares Geld sparen. Die Stromsparhelfer, die eine wichtige Aufgabe übernehmen und das Thema Energiesparen in die Haushalte tragen. Und nicht zuletzt profitieren das Klima und die Umwelt, wenn alte Stromfresser identifiziert und durch neue Geräte oder andere Gewohnheiten ersetzt werden.“

Zwei Termine werden vereinbart

Wer sich für den Stromspar-Check interessiert, kann entweder die Sprechstunde bei der Caritas in Kleve besuchen oder direkt einen Termin mit der Krefelder Caritas vereinbaren. „In der Regel machen wir dann zwei Termine aus“, sagt Udo Warstat, Fachanleiter Stromspar-Check in Krefeld, und ergänzt: „Beim ersten schauen wir uns alle Räume an und erfassen die Strom- und Wasserverbräuche. Wir werfen zudem einen Blick in die Energie- und Nebenkostenabrechnung.“ Mit im Gepäck haben die Stromspar-Helfer auch sogenannte Soforthilfen im Wert von bis zu 70 Euro. „Das können zum Beispiel LED-Lampen oder Sparduschköpfe sein“, sagt Udo Warstat.

Beim zweiten Termin gibt es einen individuellen Energiebericht, abgestimmt auf den jeweiligen Haushalt, sowie umfassende Tipps und Tricks, wie der Energieverbrauch langfristig reduziert werden kann.

