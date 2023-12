Sturm im Kreis Kleve: Feuerwehrmann schwer verletzt

Kreis Kleve/Isselburg Sturmtief Zoltan überquerte den Niederrhein. Als ein Feuerwehrmann außer Dienst helfen will, wird er von einem Auto erfasst.

Sturmtief Zoltan hat den Niederrhein überquert. In diesem Zusammenhang kam es zu einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag um 16 Uhr auf der Uedemer Straße in Bedburg-Hau. Dort lag ein Ast auf der Fahrbahn.

Feuerwehrmann war zufällig vor Ort

Ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr außer Dienst war zufällig vor Ort. Er stieg aus seinem Fahrzeug aus, um einen Ast von der Straße zu ziehen. Dabei wurde der Mann von einem Auto erfasst. Der schwerverletzte Feuerwehrmann wurde ins Krankenhaus gebracht.Die Uedemer Straße war daraufhin gesperrt. An der Unfallstelle fuhr sich zudem ein Streifenwagen der Polizei fest, den die Feuerwehr aus dem schlammigen Seitenstreifen ziehen musste.

Schon um 14.15 Uhr rückten die Einheiten Louisendorf-Schneppenbaum aus, um einen Ast von einer Fahrbahn zu ziehen.

Bäume von der Fahrbahn geräumt

In Kranenburg kam es am Donnerstag zu drei wetterbedingten Einsätzen. Im Ortsteil Nütterden stürzten im Verlauf des Tages an zwei verschiedenen Stellen Bäume auf die Fahrbahn. Im Ortsteil Frasselt blockierte am Nachmittag ein Baum die Gocher Straße. Die Bäume wurden mittels Kettensägen zerkleinert und von der Fahrbahn geräumt.

Mehrere Einsätze in Isselburg

Die drei Einheiten der Feuerwehr Isselburg wurden am Donnerstagnachmittag ab 17.30 Uhr zu mehreren Unwetter bedingten Einsatzstellen im Stadtgebiet alarmiert. Es handelte sich um umgestürzte Bäume auf dem Harlingweg, Münsterland Tor sowie einem Verkehrsunfall auf der B67 in Höhe Werther Straße. Dort fuhr ein Pkw gegen einen umgestürzten Baum, verletzt wurde niemand.

Nach Angaben der Kreisleitstelle für Feuerschutz und Rettungswesen hat der Sturm Zoltan für rund 80 Einsätze im Kreis Borken gesorgt. Insgesamt waren 500 Kräfte der Feuerwehren und des THW vor Ort unterwegs, um vor allem umgestürzte Bäume zu beseitigen. Einsatzschwerpunkte bildeten der Nordkreis und das Stadtgebiet von Borken. Nach Kenntnisstand der Kreisleitstelle blieb es bei Sachschäden.

