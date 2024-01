Umfahrung Millingen: Welche Arbeiten jetzt starten

Millingen Für den Bau der Umfahrung Rees-Millingen starten jetzt die vorbereitenden Arbeiten. Welche Bäume dafür gefällt werden müssen.

Für den Bau der Umfahrung in Rees-Millingen (L458n) finden derzeit in Millingen vorbereitenden Arbeiten durch Straßen NRW statt. Um den Bau der Umfahrung und den Bau des Kreisverkehres an der Schützenwiese zu ermöglichen, müssen in diesem Zuge zwölf Eschen und drei Ahorne auf der Fläche der Stadt Rees weichen. Die Umfahrung dient, wie berichtet, als Ersatz für die Bahnübergangsbeseitigung auf der Haupstraße und Anholter Straße.

Umfahrung hat Vorrang

Auf der Hauptstraße und Anholter Straße wird es künftig eine Rad- und Fußgängerunterführung geben. Zentrale Forderung der Stadt Rees beim Ausbau der Betuwe-Linie im Bereich Millingen ist es, dass erst die Umfahrung fertiggestellt wird, ehe der Bahnübergang an der Hauptstraße und Anholter Straße geschlossen wird.

