Unfall in Rees-Haldern: Weißer Kastenwagen wird gesucht

Rees-Haldern Am Montag kam es gegen 12 Uhr an der Isselburger Straße in Rees zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Am Montag, 15. Januar, kam es gegen 12 Uhr an der Isselburger Straße in Rees zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 60-jähriger Mann aus Gescher befuhr mit einem grün-weißen Lkw (Hersteller: Iveco) die Straße aus Fahrtrichtung Isselburg kommend und damit in Fahrtrichtung Haldern. Hinter der Einmündung Horsthausstraße kam es in einer Rechtskurve zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer.

Vom Unfallort entfernt

Durch die Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer wurde der grün-weiße Lkw am linken Außenspiegel beschädigt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der andere Unfallbeteiligte (weißer Kastenwagen) am Außenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt sein muss. Der Unfallbeteiligte im weißen Kastenwagen entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Emmerich unter 02822/7830 entgegen.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich/Rees: Volksbank investiert zum Schutz gegen Automatensprengungen

Rees: Schützen feierten erstmals in den neuen Räumlichkeiten

Kreis Kleve: Landwirte skeptisch – „Das Frühjahr wird schwierig!“

Rees: Wann die Kirchen-Sanierrung abgeschlossen wird

Emmerich: Mahlwerk der Eltener Mühle drehte sich 2023 viel

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg