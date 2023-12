Verkauf? Emmericher Unternehmer schlagen Millionendeal aus

Was macht die Reinigungslösung-Dienstleistung Gmbh?

Das Unternehmen kümmert sich um Betriebshygiene, die Reinigung in öffentlichen Gebäuden, in der Lebensmittelbranche, in Kliniken, Baustellenreinigung, begleitet bei Gastro-Zertifikaten auf Veterinärsebene, bietet Gefährdungsberatungen und vieles mehr. Und zwar mit optimierten Produktionsabläufen und möglichst alles aus einer Hand.

Zudem wird das Unternehmen, das an der Stadtweide bei Bekker Logistik seinen Hauptsitz hat, eine eigene Produktion für Chemikalien und Hygieneartikel aufbauen. Da wäre Emmerich als Chemie-Standort natürlich günstig.