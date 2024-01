Verkaufsschrank Emmerich: Anja Grimmler fertigt Deko-Unikate

Emmerich Anja Grimmler bestückt seit fast einem Jahr alte Schränke mit Unikaten. Diese sind handgefertigt. Das hat sie im Angebot.

Draht, Kerzen, Trockenblumen, Folien, Heißkleber, Pappe, Föhn und Förmchen: Auf dem Esstisch von Anja Grimmler hat sich einiges angesammelt. Ein kreatives Chaos mag man sagen – aus dem die Krankenschwester in ihrer Freizeit aber so zauberhafte Dinge fertigt.

Anja Grimmler lebt sich gern kreativ aus. „Vor allem nach der Geburt meiner Tochter als ich viel zu Hause war. Da hat alles angefangen“, erinnert sich die Vrasselterin. Ihre Mutter gab ihr eine alte Nähmaschine. Damit fertigte sie zunächst Mützen und Hosen für Kinder. Anfang 2023 wollte sie dann ihr Portfolio erweitern. Und noch mehr: „Inspiriert von einer guten Freundin auf der anderen Rheinseite wollte ich auch unbedingt austesten, meine Artikel in einem kleinen, frei zugänglichen Schrank zu verkaufen.“

Trockenblumen und eine Heißklebepistole sind wichtige Utensilien. Foto: Eul / NRZ

Viel gelernt bei der Gründung

Gesagt, getan. Zumindest die ersten Schritte dafür. „Denn das Ganze wirklich aufzubauen, so wie es nach den Vorgaben sein soll, das ist gar nicht so einfach“, sagt Grimmler mittlerweile aus eigener Erfahrung. „Man muss an vieles denken. Und beantragen. So ist es zum Beispiel sehr wichtig, dass kenntlich ist, wer die Artikel in dem Verkaufsschrank gefertigt hat.“ Heißt: Jedes Teil muss mit einem Aufkleber versehen werden. „Und bei Kerzen, die ich auch im Angebot habe, muss zudem ein Sicherheitshinweis vorhanden sein.“

Doch im Laufe der Planungen wurde sie zur Expertin. Und konnte dann endlich im März vergangenen Jahres ihren ersten Verkaufsschrank in Vrasselt als „Vrasselts Knopf-Kommode“, unter dem Namen ist sie im Übrigen auch auf Instagram zu finden, aufstellen. Dieser steht immer noch auf der Straße in der Sackgasse Im Kirchkampn 15. Aber er sei mittlerweile leider nicht mehr so frequentiert wie noch am Anfang. Daher hat sich Grimmler Gedanken gemacht – und noch einen weiteren Standort gesucht.

Schrank mit Deko auf dem Pekelshof

Schnell war dieser gefunden. Sie und Martin Heister sind alte Bekannte. Daher können Kunden seit dem Sommer im Unterstand seiner Hofautomaten am Pekelshof am Wilkenshofsweg gleich an der Autobahnabfahrt Emmerich-Ost nicht nur regionale Lebensmittel, sondern nun auch aus einem alten Vitrinenschrank heraus die Produkte der Vrasselterin kaufen. „Was wirklich gut klappt. Gerade auch in der Weihnachtszeit.“

Am liebsten bin ich dabei auf der Couch am Abend kreativ und bastel Anja Grimmler - Inhaberin der Vrasselter Knopf-Kommode

Anja Grimmler fertigt oftmals saisonale Dekoration. „Am liebsten bin ich dabei auf der Couch am Abend kreativ und bastel“, berichtet sie. Alles, was es in ihren Schränken zu kaufen gibt, ist dabei selbst gefertigt oder zumindest individualisiert. Die weißen Kerzen färbt sie zum Beispiel bunt ein und versieht sie mit Folien, um so schöne Sprüche darauf zu bringen. Da einzelne Kerzen nicht gut laufen, ist Grimmler auch dazu übergegangen, passende Kerzenhalter selbst zu fertigen. So können die kleinen Deko-Ensemble quasi verschenk-fertig gekauft werden.

Ein kreativer Kopf

Der Renner der vergangenen Wochen war etwa das Erinnerungsglas. Hierin können kleine Zettel aufbewahrt werden, auf denen schöne Erinnerungen des Jahres aufgeschrieben sind. Den Deckel hat Grimmler daher mit „Ein Glas voller wundervoller Erinnerungen“ bedruckt. Gern verziert sie das, was sie herstellt, mit Sprüchen. So etwa auch Gläser, Anhänger oder auch Becher.

Im Schrank auf dem Pekelshof gibt es viel zu entdecken Foto: Eul / NRZ

Aktuell befindet sich die Vrasselterin in der Produktion von schöner Deko für Valentinstag. Und dann steht auch schon die Ostersaison an. Fest steht: Ideen, was sie für Deko-Freunde zaubern kann, hat sie allerhand. „Manchmal muss ich mich wirklich bremsen, nicht zu viel zu machen. Denn das Ganze muss sich ja auch noch rentieren.“ In wenigen Monaten wird die Vrasselter Knopf-Kommode dann ein Jahr alt. „Dann wird es Zeit, einmal zu bilanzieren und zu schauen, ob sich das Ganze auch lohnt.“

