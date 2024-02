Verkehr: Diese Radwege werden in Kleve und Rees gefördert

Die Städte Kleve und Rees dürfen sich über viel Geld aus Düsseldorf freuen. Ein langgeplanter Radweg kann endich realisiert werden.

NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer hat am Donnerstag, 15. Februar, eine Liste mit kommunalen Maßnahmen für besseren Fuß- und Radverkehr veröffentlicht, welche das Land Nordrhein-Westfalen finanziell unterstützt. Insgesamt geht es in diesem ersten Teilprogramm um landesweit 230 neue Maßnahmen, für die das Land 73,7 Millionen Euro bereitstellt. Es ist zudem geplant, im Laufe des Jahres ein zweites Teilprogramm mit weiteren Projekten zu veröffentlichen.

2,4 Millionen Euro für Radweg Spoykanal

Auch der Kreis Kleve profitiert von diesen Geldern. Insgesamt fließen 5.934.700 Euro an den unteren Niederrhein. Unter anderem darf sich die Stadt Kleve über eine Förderung in Höhe von 2.410.700 Euro für den geplanten Radweg am Spoykanal zwischen Hochschulgelände und Wardhausen freuen. Eine neue Fahrradabstellanlage am Rathaus wird mit 26.800 Euro bezuschusst und für eine Querungshilfe am Hammscher Weg stellt das Land 102.200 Euro zur Verfügung.

Die Stadt Rees kann mit einer Förderung in Höhe von 390.300 Euro für einen Radweg im Rahmen der Betuwe-Verlegung an der L458 rechnen. Weitere Radprojekte werden im Südkreis finanziert, in Geldern und Kevelaer.

Kommunen sollen Anträge einreichen

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Dr. Volkhard Wille schreibt: „Zu einer klima- und umweltfreundlichen Mobilitätswende gehört ein attraktiver Fuß- und Radverkehr. Die schwarz-grüne Landesregierung steht auch finanziell an der Seite der Städte und Gemeinden, um Fuß- und Radverkehr vor Ort zu stärken.“ Minister Krischer ermutigt die Kommunen, Förderanträge zu stellen, um den Fuß- und Radverkehr auszubauen. Gefördert werden unter anderem: Fußverkehrsanlagen, Radverkehrsanlagen, Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Öffentlichkeitsarbeit und Modal-Split-Erhebungen.

