Polizeibilanz Verkehrskontrolle Kreis Kleve: 235 Raser in Wyler geblitzt

Kreis Kleve Verkehrskontrolle mit Schwerpunkteinsatz in Kranenburg-Wyler: 235 Fahrer waren zu schnell. Viele weitere Verstöße im Kreis Kleve.

Die Kreispolizeibehörde Kleve möchte verhindern, dass es durch überhöhte oder nicht angepasster Geschwindigkeit zu Verkehrsunfällen kommt. Bei den Unfällen werden regelmäßig Personen schwer oder tödlich verletzt. Vom 11. bis 17. Dezember wurden erneut Kontrollen durchgeführt.

Es gab 236 Geschwindigkeitsverstöße, außerdem 17 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung, unter anderem Benutzung wegen Benutzung des Handys während der Fahrt oder Missachten der Vorfahrt. Auch Rad- und Pedelecfahrer sowie Fahrer von E-Scootern wurden kontrolliert. Hier kam es im Kreisgebiet zu insgesamt sieben Verstößen.

Alkohol- und Drogeneinfluss, kein Führerschein

18 Blutproben wegen Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss wurden entnommen, elf Verkehrsteilnehmer waren ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

Am Donnerstag, 14. Dezember, führte der Verkehrsdienst der Kreispolizei zudem einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von schweren Verkehrsunfällen in Kranenburg-Wyler durch. Bei dem Einsatz im Rahmen der Roadpol-Kontrollwoche „Alcohol & Drogs“ waren 235 Fahrer zu schnell unterwegs, es gab drei Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, in neun Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Im gesamten Kreisgebiet werden auch weiterhin Kontrollen zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden durchgeführt.

