Wirtschaft vor Ort Veranstaltung bei Fiege Logistik in Emmerich.

Wirtschaft Vor Ort in Emmerich: Einblicke ins Logistikzentrum Fiege

Emmerich Die WFG Emmerich lädt zusammen mit Fiege Logistik zur nächsten Wirtschaft vor Ort Veranstaltung ein. Hier kann man sich anmelden.

Am Dienstag, 27. Februar, von 8 bis 11 Uhr, lädt die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH (WFG) zusammen mit Fiege Logistik zur nächsten Wirtschaft vor Ort Veranstaltung ein.

„Die Fiege Logistik Stiftung & Co. KG besteht seit 150 Jahren und hat sich von einem kleinen Transport- und Speditionsunternehmen zu einem der führenden europäischen Logistikdienstleister entwickelt. Wir freuen uns, erste Einblicke ins Unternehmen zu bekommen“, sagt WFG-Geschäftsführerin Sara Kreipe.

Einblicke in den laufenden Betrieb

Ziel der Veranstaltung ist das Kennenlernen verschiedener Branchen und der Austausch der dazugehörigen Unternehmen. Die Veranstaltung findet am Fiege Standort in Emmerich statt. Niederlassungsleiter Markus Pohle wird den Teilnehmern Einblicke in das Logistikzentrum und den laufenden Betrieb geben. Daher findet die Veranstaltung vormittags statt. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, sich zu aktuellen Themen auszutauschen.

Interessierte können sich gerne bei Nathalie Christmann aus dem WFG Bereich Wirtschaftsförderung für diese Veranstaltung unter wirtschaftsfoerderung@wfg-emmerich.de anmelden.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich: Hilla Heien macht Gesamtschüler fit für die Bütt

Emmerich: Kita bekommt Spiele zum Ausleihen geschenkt

Emmerich: So erklärte der Angeklagte die Drogen im Auto

Rees: Wasserwerke Wittenhorst starten Photovoltaik-Projekt

Isselburg: Anholter Schweiz mit neuem Programm in 2024

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg