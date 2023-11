Vortrag im Bürgerhaus Rees: Wege in eine nachhaltige Zukunft

Rees Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Energiewende jetzt! der Reeser Grünen findet ein Vortrag im Bürgerhaus statt. Das ist das Thema.

Anders als der ökologische Fußabdruck, der angibt, wie viel Ressourcen ein Mensch mit seinem persönlichen Lebensstil verbraucht, möchte das Modell des Handabdrucks Wege aufzeigen, was jede und jeder Einzelne für eine nachhaltige Zukunft tun kann. Hier stehen nicht die negativen Auswirkungen der eigenen Lebensweise im Vordergrund, sondern die positiven Handlungsmöglichkeiten in Bezug auf mehr Nachhaltigkeit.

Stefan Rostock zeigt in seinem Vortrag am Mittwoch, 6. Dezember um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Rees auf, wo und wie man den Handabdruck des eigenen gesellschaftlichen und politischen Engagements vergrößern kann. Das aktive Mitgestalten unserer Gesellschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit fordert auch die UNESCO in ihrem Programm BNE2030. BNE steht für „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ und möchte Menschen befähigen, nicht-nachhaltige Strukturen zu erkennen und zu verändern. Zur Umsetzung des Programms in Deutschland wurde ein Gremium aus prominenten Entscheidungsträgerinnen und -trägern aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft gebildet. Rostock, Bereichsleiter BNE bei Germanwatch e.V., erläutert am Konzept des Handabdrucks, wie diese Anregungen in der Bildungsarbeit umgesetzt werden können.

Themenkomplex Nachhaltigkeit und Energiewende

Die Teilnahme zur Veranstaltung ist kostenfrei. Der Vortrag findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe Energiewende jetzt! der Reeser Grünen statt. In den nächsten Monaten sind weitere Veranstaltungen rund um den Themenkomplex Nachhaltigkeit und Energiewende geplant.

In Rees gibt es unter Federführung des Natur- und Umweltbildungszentrums Wahrsmannshof bereits ein Netzwerk aus Schulen, die im Rahmen des Landesprogramms „Schule der Zukunft“ das BNE-Konzept in die Tat umsetzen. Hier engagieren sich Schülerinnen und Schüler besonders in Projekten zur gesunden Ernährung, zur Artenvielfalt und zum Erhalt der Kulturlandschaft. So haben die beteiligten Schulen aus Rees, Emmerich, Kalkar und Kleve bereits einen Streuobstwiesen-Aktionstag, einen Tag für die Artenvielfalt und einen Fledermausabend organisiert und durchgeführt. Weitere Infos zum Netzwerk unter https://www.sdz.nrw.de/?id=1817&p=profil&user_id=13545 oder auf der Internetseite des Wahrsmannshofs: www.wahrsmannshof.de.

