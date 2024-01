Der Bereich an der Hansastraße wurde am 18. Januar abgesperrt.

Emmerich Nach Schüssen durch einen niederländischen Polizisten in Emmerich erklärt das Innenministerium, wie solche Einsätze geregelt sind.

Die Schüsse selbst haben sicherlich nicht alle in Emmerich gehört. Die Nachricht, dass es Schüsse gab, womöglich in der Nähe der Leegmeerschule, die verbreitete sich wie ein Lauffeuer an jenem 18. Januar. Geschossen hatte ein niederländischer Polizist, offenbar in einem Emmericher Garten. Also auf deutschem Boden. Darf er das? Wie ist das geregelt? Fragen dazu hat die NRZ ans NRW-Innenministerium gestellt. Ein Sprecher des Ministeriums beantwortete diese Fragen.

Unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang dürfen niederländische Polizeibeamte in Deutschland aktiv werden?

Ein Einsatz von niederländischen Polizeibeamten in Deutschland bzw. Nordrhein-Westfalen kann im Rahmen eines Ersuchens oder aufgrund von Eilfällen stattfinden.

In der Regel ist Ausgangspunkt ein Tätigwerden auf dem anderen Hoheitsgebiet im Fall von grenzüberschreitenden Observationsmaßnahmen oder Nacheilen, also die Verfolgung einer flüchtigen Person.

Voraussetzung für eine grenzüberschreitende Observation ist das Vorliegen einer auslieferungsfähigen Straftat. In Eilfällen dürfen diese Observationsmaßnahmen auch bis zum Vorliegen einer justiziellen Entscheidung in dem anderen Staat fortgesetzt werden.

Eine Nacheile ist zulässig, sofern eine auslieferungsfähige Straftat vorliegt oder es sich um die Verfolgung eines geflohenen Strafgefangenen handelt. Zudem ist eine Nacheile bei der Verfolgung von Personen zulässig, die sich einer Fahndungskontrolle entziehen.

In Emmerich machte die Runde, dass es sich um einen Amoklauf an der Leegmeerschule handeln könnte, als Schüsse zu hören waren. Das war nicht der Fall. Die Polizei hat ein Trio verfolgt, das mit gestohlenen Autokennzeichen unterwegs war. Foto: Konrad Flintrop / FUNKE Foto Services

Das trifft dann ja auf den Fall in Emmerich am 18. Januar zu. Müssen die niederländischen Polizeibeamten den Einsatz vorher anmelden?

Im Rahmen von sogenannten Zeitlagen, also wenn ein Tätigwerden auf der anderen Seite der Grenze planbar ist, erfolgt eine grenzüberschreitende Observation auf Grundlage eines justiziellen Ersuchens, das durch die zuständige Justizbehörde im ersuchten Staat zu genehmigen ist.

In Eilfällen, zum Beispiel beim Nacheilen, sind die zuständigen Polizeibehörden zu benachrichtigen. Für NRW das Landeskriminalamt und Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW.

3. Dürfen niederländische Polizeibeamte auf deutschem Staatsgebiet Festnahmen durchführen?

Ein Festnahmerecht ist vertraglich nicht geregelt und somit rechtlich nicht möglich. Aus dem oben genannten Vertrag ergibt sich jedoch ein Festhalterecht für die einschreitenden niederländischen Beamten in Deutschland. Zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben dürfen vorläufige Maßnahmen getroffen werden, die auch ein Festhalten einer Person erlauben, bis deutsche bzw. nordrhein-westfälische Polizeibeamte eintreffen.

Das ist die Rechtsgrundlage Die Rechtsgrundlagen für ein Einschreiten niederländischer oder deutscher Polizeibeamter auf dem jeweils anderen Hoheitsgebiet finden sich im Polizei- und Justizvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich der Niederlande vom 02.03.2005, abrufbar z.B. unter https://dejure.org/BGBl/2006/BGBl._II_S._194.

Auch bei Vorliegen einer auslieferungsfähigen Straftat in Zusammenhang mit einer grenzüberschreitenden Observation beziehungsweise einer Nacheile eine Person auf dem fremden Hoheitsgebiet darf festgehalten und aus Sicherheitsgründen durchsucht und gefesselt werden.

4. Ist der Schusswaffengebrauch durch niederländische Polizeibeamte erlaubt?

Die Dienstwaffe darf ausschließlich in Fällen der Notwehr (einschließlich Nothilfe) eingesetzt werden.

Ob Notwehr oder Nothilfe in Emmerich der Fall war, das hat die NRZ die Staatsanwaltschaft Kleve gefragt, wo der Fall derzeit liegt. Eine Antwort steht noch aus.

So lief es am 18. Januar

Nochmal zum Ablauf am 18. Januar: Der niederländischen Polizei fiel auf der Autobahn ein Dacia Logan mit gestohlenen belgischen Kennzeichen auf. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf – bis nach Leegmeer, wo im Bereich Hansastraße, Höhe Georg-Kraushaar-Straße, das Auto angehalten werden konnte. Das Trio aus dem Auto floh. Zwei Männer konnten festgenommen werden. Im Zuge der Verfolgung hat ein niederländischer Polizist auf einen der Täter geschossen, der auch verletzt wurde. Im Auto wurden Drogen gefunden.

Für Aufsehen sorgte, dass die angrenzende Leegmeerschule in der Zeit geschlossen wurde. Alle Schüler mussten in der Schule bleiben. Viele Eltern machten sich Sorgen. Die Stadt Emmerich beruhigte derweil, dass es sich nicht um einen Amoklauf handelte und der Unterricht ganz normal weiter gehe.

