WDR-Weihnachtswunder: So hoch ist die Spendensumme aus Rees

Frische Tannen für den guten Zweck gab es am Samstag in Rees auf dem Markt.

Rees Reeser beteiligten sich mit Tannenbaum-Aktion am WDR-Weihnachtswunder. Und kamen damit ins Radio. Und auch ins Fernsehen.

Rees. „Voller Erfolg“ heißt das Resümee von Mario Schaffeld und Holger Friedrich. Die beiden hatten am vergangenen Samstag eine Spendenaktion auf dem Reeser Marktplatz im Rahmen des WDR-2-Weihnachtswunders ins Leben gerufen. Auch die Zahlen sprechen für sich: Bei der Spendenaktion sind 5555,55 Euro zusammengekommen.

„Es wurde wirklich von zwei Personen gestartet und nachher waren wir fast 25 Personen, die da jetzt – wie man so sagt – den Arsch hochgekriegt haben und sich an der Weihnachtsaktion beteiligt haben“, sagte Holger Friedrich bei der Spendenübergabe in Düsseldorf vor laufender Kamera. Er fuhr am Samstagabend gemeinsam mit Ludger Rösen zum Düsseldorfer Weihnachtsmarkt, um dort im Glashaus, dem Sendestudio des WDR, die Spende abzugeben.

100 Portionen Grünkohl mit Mett verkauft

Rösen, der für die Aktion 100 Portionen Grünkohl mit Mett verkaufte, verriet in der Livesendung: „Ich habe in diesem Jahr vegetarisch gekocht, damit es für alle da ist, mit Liebe zubereitet.“ Die WDR-Moderatoren konnten sich auch gleich von dem guten Geschmack der niederrheinischen Spezialität überzeugen, die beiden Reeser hatten nicht nur die große Spendenbox, sondern auch vier Portionen Mus und Mett dabei. Um eine Probierportion hatte Moderator Thomas Bug am Tag zuvor spaßeshalber gebeten. Da war Holger Friedrich bereits per Telefon in die Livesendung zugeschaltet.

Grünkohl wurde für den guten Zweck verkauft. Foto: Kleinwegen / NRZ

Die Initiatoren Mario Schaffeld und Holger Friedrich sind begeistert vom Spendenerlös, der durch Tannenbaum- und Grünkohlverkauf, eingerahmt von Live-Musik und Glühwein und schöner Weihnachtsstimmung möglich wurde. „Wir haben erst beim dritten Nachrechnen an diese Zahl geglaubt und spontan auf die Schnapszahl 5555,55 Euro aufgerundet“, erklärte der glückliche Mario Schaffeld, der erst freitags die Tannenbäume frisch geschlagen aus dem Sauerland geholt hat.

Lotta Knoppik sang live Weihnachtslieder

„Um elf Uhr waren auch über 100 Portionen Grünkohl mit Mettwurst verkauft“, ergänzte Ludger Rösen. Lotta Knoppik spielte und sang live Weihnachtslieder, zu der dann auch der vom Verkehrs- und Verschönerungsverein Rees, mit Unterstützung der Raiffeisen Niederrhein gesponserte Glühwein, schmeckte. „Insgesamt haben 25 Aktive das Wunder mit Spenden oder Arbeitshilfen möglich gemacht“, erläuterte Holger Friedrich, „vielen Dank an Spender, Helfer und natürlich Besucher des Weihnachtswunders 2023 in Rees.“ (d.kle)

