Intratuin Duiven: Die Highlights der Weihnachtsshow 2023

Duiven/Emmerich. Intratuin Duiven wird zur Weihnachtsshow wieder von vielen deutschen Besuchern gestürmt. Diese Tannenbaumdeko ist dieses Jahr angesagt.

Für Jennifer Schnieder könnte das ganze Jahr über Weihnachten sein. Die Oberhausenerin liebt das Fest, die Lichter, die Musik, das Essen. Eine Extraportion Weihnachtsstimmung holt sie sich in diesem Jahr bei der großen Weihnachtsausstellung von Intratuin Duiven: „Das ist toll hier“, freut sie sich.

Deko-Artikel zum Ausflippen

Jennifer Schnieder besuchte am Mittwoch mit ihrer Freundin Marianne Liebenthal und ihrem Mann Peter den niederländischen Weihnachtstempel. Auf 17.000 Quadratmetern werden bis in die erste Januarwoche Hunderttausende Weihnachtsartikel verkauft: Christbaumkugeln, Tannenbäume, Eisenbahnen, Kunstblumen, Tannenbaumschmuck aller Art und dazu natürlich unendlich viele Deko-Artikel. Zum Ausflippen.

Sie sind aus Oberhausen nach Duiven gefahren: Jennifer Schnieder und Marianne Liebenthal. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Für Jennifer Schnieder soll es in diesem Jahr etwas von Disney sein. Anlässlich des 100. Geburtstag des amerikanischen Unternehmens gibt es in der Weihnachtsausstellung gleich mehrere Dekowände mit Disney-Accessoires: Die Schöne und das Biest als Christbaumanhänger für den Tannenbaum, Aladin mit seiner Wunderlampe, Cinderella und anderes Bling-Bling für – ja, ja liebe Genderfreunde – vor allem Mädchen, die mitunter in rosa Kleidchen und Prinzessinnenkrönchen vor den Regalen stehen und große Augen machen. Das muss man gesehen haben.

Gerard Niesink stellt mit seinem Team jedes Jahr die Weihnachtsshow zusammen. 600 Tannenbaum-Sorten werden in Duiven verkauft. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Dagje uit in Duiven

Gerard Niesink freut sich über diese große Aufmerksamkeit. Am Mittwochvormittag ist in seinem Intratuin bereits die Hölle los. Doch der Holländer bleibt entspannt: „Kommen sie mal am Wochenende vorbei“, lacht er. „Dann ist es voll.“ Bei schlechtem Wetter nutzen viele Niederländer und Deutsche die Gelegenheit, sich einen netten Tag in der Weihnachtsausstellung zu machen. „Hier zahlt man keinen Eintritt, hier kostet das Parken nichts und man kann etwas essen“, sagt Niesink. Für viele sind das gute Gründe, nach Duiven zu fahren. Gut 30.000 deutsche Kunden kommen zur Weihnachtsshow: „Und die erwarten hier auch keine Bratwurst und Glühwein“, sagt Niesink.

Die Schöne und das Biest für den Christbaum. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Die Trends für 2023

Und was ist so In anno 2023?

Der Trend, immer mehr, individuelle Deko-Artikel in den Weihnachtsbaum zu hängen, halte unvermindert an, so der Fachmann. In diesem Jahr seien sämtliche Disney-Artikel der Renner, aber auch kleine Eiffeltürmchen, von denen man schon 20.000 Stück verkauft habe, so Niesink. Warum auch immer. Bei den Farben gebe es kaum Megatrends. Gold und Rot ziehen immer. Gerade in der Vorweihnachtszeit werden auch mutigere Farben, wie Pink und Lila ausprobiert. Je näher das Fest rückt, desto konservativer werden die Kunden: „Dann verkaufen wir in erster Linie rote und goldene Kugeln“, so Niesink.

Ganz billig ist der Spaß am Baum nicht. Wer ein Bäumchen all-in kaufen möchte, der blättert schnell 1000 Euro auf den Tisch. Und da hat sich die NRZ nicht mit einer Null vertippt.

Die große Miniaturwelt zieht jedes Jahr viele Besucher an. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Günstigere Frachtkosten

In diesem Jahr seien die Weihnachtsartikel sogar etwas günstiger, sagt Niesink. Grund dafür sind die gesunkenen Frachtkosten. Im vergangenen Jahr habe man pro Container 15.000 Euro zahlen müssen, in diesem Jahr seien es nur 1000 Euro gewesen, verrät der Geschäftsmann. Das schlage sich auch in den Preisen nieder.

Eine Million Menschen besuchen jährlich die Weihnachtsshow in Duiven. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

>> Adresse und Öffnungszeiten

Intratuin Duiven befindet in der Nähe der Abfahrt Duiven an der A12 Emmerich Richtung Arnheim. Adresse: Lithograaf 1.

Die Weihnachtsausstellung hat täglich montags bis mittwochs von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Am Donnerstag und Freitag bis 21 Uhr, am Samstag bis 18 Uhr und am Sonntag bis 17.30 Uhr.

Am besten besuchen deutsche Kunden die Weihnachtsausstellung nach dem 10. Dezember, dann haben die Niederländer ihre Nikolauseinkäufe abgeschlossen.

