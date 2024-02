Unternehmen können an einer Umfrage zum Wirtschaftsstandort Emmerich teilnehmen.

Wirtschaft WFG Umfrage: Wie ist die Wirtschaftslage in Emmerich?

Emmerich Die WFG startet eine Unternehmensumfrage für den Wirtschaftsstandort Emmerich am Rhein. Das sind die Ziele und so kann man teilnehmen.

Die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH (WFG) führt zu Beginn des Jahres 2024 eine umfassende Unternehmensbefragung durch, um die aktuelle Situation der ansässigen Unternehmen zu erfassen. Ziel ist es, ein genaues Bild von Themen wie der Wirtschaftslage, dem Fachkräftemangel, der Standortqualität und den Unterstützungsangeboten zu erhalten.

Die Ergebnisse der Umfrage werden als Grundlage für gezielte Maßnahmen zur Förderung der lokalen Wirtschaft dienen und es der WFG ermöglichen, ihr Dienstleistungsangebot entsprechend den Bedürfnissen der Unternehmen anzupassen und zu erweitern.

Aktiv an der Gestaltung der lokalen Wirtschaft mitwirken

„Die Meinung und Einschätzung der Unternehmen sind für uns von großer Bedeutung“, erklärt Sara Kreipe, Geschäftsführerin der WFG. „Wir möchten die Bedürfnisse und Herausforderungen der Unternehmen kennen, um ihnen gezielt helfen zu können. Die Umfrage ist eine wichtige Möglichkeit für die Unternehmen, ihre Stimme zu Gehör zu bringen und aktiv an der Gestaltung der lokalen Wirtschaft mitzuwirken.“

Um an der Umfrage teilzunehmen, senden Sie bitte eine E-Mail an Nathalie Christmann unter wirtschaftsfoerderung@wfg-emmerich.de. Die WFG freut sich über eine rege Teilnahme und bedankt sich im Voraus für die Unterstützung bei der Stärkung der lokalen Wirtschaft.

Förderung von Wirtschaft und Stadtmarketing

Die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH (WFG) ist eine Organisation, die sich für die Förderung der Wirtschaft und das Stadtmarketing in Emmerich am Rhein einsetzt. Die WFG unterstützt Unternehmen bei der Ansiedlung, Expansion und Entwicklung und fördert die Attraktivität der Stadt als Wirtschaftsstandort.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wfg-emmerich.de.

