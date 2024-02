Willi will‘s wissen: Emmericher Gymnasium fordert Revanche

Emmerich Die Premiere gewann das Reeser Gymnasium, nun will das Emmericher Revanche. Das Schulduell geht in die nächste Runde. So ist man dabei.

Willi will Revanche. Und zwar am 16. Februar. Ort des Geschehens ist wie bei der Premiere die Hansahalle an der Hansastraße 3 in Emmerich. Hier werden sich abermals das Gymnasium Aspel aus Rees und das Willibrord-Gymnasium aus Emmerich duellieren. Und das unter den Augen zahlreicher Zuschauer. Bei der Premiere ging 2023 die Reeser Schule als Sieger hervor. Nun will das Willibrord-Gymnasium den Pokal in der Hansestadt halten.

Das Schulduell unter dem Titel „Willi will‘s wissen“ stellt abermals der Q2-Sport-Projektkurs auf die Beine. „Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr fordern wir das Gymnasium Aspel aus Rees zu einer Revanche heraus“, sagt Pressesprecherin Dana Lümmen. Sie und ihre anderen Mitstreiter arbeiten schon seit September vergangenen Jahres an „Willi will‘s wissen 2.0!“.

Das „Schlag den Raab“-Prinzip

Das Schulduell geht in eine neue Runde. Foto: NRZ

Das Event findet am Freitag, 16. Februar, um 19 Uhr (Einlass ist um 18.30 Uhr) in der Hansahalle des Willibrord-Gymnasiums in Emmerich statt. Bei dem Schulduell treten nach dem „Schlag den Raab“-Prinzip vier Schüler aus der Oberstufe und zwei Lehrer beider Schulgemeinden in vielfältigen Disziplinen und unterhaltsamen Spielen gegeneinander an. „Natürlich haben wir uns für dieses Jahr neue Spiele ausgedacht“, sagt Lümmen. Inspiration gab es genug. „Zum Beispiel werden auch Spiele aus unserer Kindheit dabei sein“, verrät sie.

Natürlich haben wir uns für dieses Jahr neue Spiele ausgedacht. Zum Beispiel werden auch Spiele aus unserer Kindheit dabei sein Dana Lümmen - Pressesprecherin des Schulduells

Diese Spiele werden ebenfalls im „Schlag den Raab“-Prinzip jeweils mit Punkten bewertet und führen am Ende der Veranstaltung zu einem Gesamtsieger. Spiel 1 gibt einen Punkt, Spiel 2 zwei Punkte usw. In maximal 15 stattfindenden Spielen mit maximal 120 zu erreichenden Punkten gewinnt das Team, welches zuerst 61 Punkte erlangt hat. Im letzten Jahr entschied sich der Sieg erst im letzten Spiel.

Lokale Akteure unterstützen

Damit das Event noch besser als letztes Mal wird, hat sich der Projektkurs natürlich auch Gedanken gemacht. „So werden wir in diesem Jahr auch einen Schiedsrichter dabei haben, denn beim letzten Mal gab es schon die ein oder andere Diskussion bei den Spielen“, so Lümmen. Diese freut sich auch, dass lokale Akteure als Sponsoren das Schulduell unterstützen.

Die Stadtsparkasse Emmerich-Rees als Hauptsponsor und die Firma H. von Gimborn GmbH, die Versicherung Signal Iduna sowie Sven Hartenstein Industrieabbruch GmbH unterstützen das Event finanziell. Ebenso ist auch die Firma Zweering Elektrotechnik als Sponsor mit im Boot. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Zudem gibt es eine große Verlosung mit zahlreichen Preisen (bspw. Infrarot-Heizung, AirPods, Fritteuse, Freikarten Embricana etc.). Die ersten 500 Euro Einnahmen werden an den Emmericher Mittagstisch gespendet.

600 Zuschauer werden erwartet

Es werden bis zu 600 Zuschauer erwartet. Der gesamte Abend verläuft unter der Leitung der Moderatoren Max Elbers (Emmerich) und Florian Hoferichter (Rees). Dieses Event ist nicht nur für die Schulgemeinden angedacht, sondern ist ebenfalls für die Familien der Schülerinnen und Schüler, Freunde und alle anderen Interessierten aus Emmerich und Rees geöffnet.

Das Willibrord-Gymnasium will sich damit mal wieder mit einem großen Kultur-Event den Bürgerinnen und Bürgern der beiden Städte präsentieren. Alle sind eingeladen. Der Eintritt kostet drei Euro im Vorverkauf in der Schule oder fünf Euro an der Abendkasse. Karten sind über folgende Social-Media-Kanäle reservierbar: Instagram: williwillswissen_24 oder TikTok: williwillswissen_7.

