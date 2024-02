Wirtschaftsforum Rees: Es gibt eine neue Vorsitzende

Rees Das Wirtschaftsforum Rees lädt seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung ein. Der Verein soll besser positioniert werden.

Das Wirtschaftsforum Rees lädt zur Jahreshauptversammlung für Mittwoch, 28. Februar, 9 Uhr, im Rahmen eines Frühstücks in den Gasthof Tepferdt, Klosterstraße 33, in Rees ein. Nach der Begrüßung und den Regularien steht auf der Tagesordnung die Übergabe des Vorsitzes an Gabriele Galler an.

Zeiten, Menschen und Organisationen ändern und entwickeln sich, heißt es in einer Pressemitteilung. So auch das Wirtschaftsforum Rees. Dem will man als Vorstand Rechnung tragen und den Verein besser und attraktiver positionieren. Das Rotationsprinzip an der Vorstandsspitze war seit der Gründung 2003 der Garant kontinuierlicher und erfolgreicher Vorstandsarbeit.

Stärker inhaltlich fokusieren

In den letzten Jahren habe die Suche allerdings große Ressourcen der Vorstandsarbeit des zweiten Halbjahres eingenommen. Deshab will man der Vorstandsarbeit einen noch stärkeren inhaltlichen Fokus verleihen, dem Vorstand ein stärkeres Maß an Kontinuität bei Unterstützung durch die Mitgliederversammlung ermöglichen und schließlich die Vorstandsarbeit für interessierte Mitglieder attraktiver und gleichzeitig transparenter gestalten.

Das Rotationsprinzip soll ersetzt werden Vorstand - Wirtschaftsforum

Deshalb ist auf der Jahreshauptversammlung die Abstimmung über eine Satzungsänderung im Paragraph 9. geplant. Der Vorschlag zur Abstimmung sieht vor, dass das Rotationsprinzip ersetzt wird und alle Mitglieder des Vorstands, also 1. und 2. Vorsitzende, Schriftführer, Schatzmeister und Beisitzer, für ein gewählt und danach gegebenfalls auch wiedergewählt werden können.

Gewerbemesse und Stadtmarketing

Für Rückmeldungen, Fragen und weitere Informationen steht das Wirtschaftsforum unter dialog@wifo-rees.de zur Verfügung. Unter anderem geht‘s auf der Jahreshauptversammlung auch um Themen wie die Gewerbemesse und das Stadtmarketing. Zudem wird es einen Vortrag der Mitgliedsfirma Rennecke Medic geben.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Rees:

Emmerich:

Karneval:

Isselburg: Rosenmontagszug übertraf alle Erwartungen

Emmerich: 1160 Haushalte bekommen schnelleres Internet

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg