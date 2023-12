Wochenmarkt in Emmerich abgesagt: Das ist der Grund

Am 27. Dezember findet in Emmerich kein Wochenmarkt statt.

Emmerich Der wöchentliche Markt in Emmerich für Blumen, Obst und Gemüse ist für den 27. Dezember abgesagt. Die Stadt erklärt die Entscheidung.

In diesem Jahr fällt der Wochenmarkt am Mittwoch, 27. Dezember, aus. Grund dafür ist unter anderem der Mangel an frischen Waren wie Blumen, Obst und Gemüse. Zudem werden nicht genügend Händler vor Ort sein können.





Am Freitag, 29. Dezember, bieten die Marktbeschicker wie gewohnt auf dem Marktplatz in Elten und am Samstag, 30. Dezember, auf dem Neumarkt in Emmerich ihre Waren an.

