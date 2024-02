Zertifikate in Emmerich für neue Montessori-Pädagogen

Emmerich An der Gesamtschule Emmerich ließen sich 12 Kollegen zu Montessori-Pädagogen ausbilden. Das sind die frisch gebackenen Montessorianer.

An der Emmericher Gesamtschule geht nach fast anderthalb Jahren der zweite Montessori Zertifikatskurs zu Ende. 12 Kolleginnen und Kollegen ließen sich in dieser Zeit vom Montessori-Dozenten und ehemaligen stellvertretenden Schulleiter Wolfgang Tyssen zu Montessori-Pädagogen ausbilden und legten in der letzten Woche eine Prüfung über die pädagogischen Schwerpunkte der Montessori-Pädagogik erfolgreich ab.

Die Inhalte des Lehrgangs umfassten die pädagogische Arbeit im Kinderhaus, in der Grundschule und insbesondere in der weiterführenden Schule. Verschiedene Bereiche aus der Montessori-Pädagogik wie Sinnesmaterial-Einsatz, Übungen des praktischen Lebens, Sprache, Mathematik, Organisation der Freiarbeit, Methoden eigenverantwortlichen Lernens, sowie die eigenständige Planung, Entwicklung und Präsentation eines fachspezifischen Materials wurden in über 100 Unterrichtseinheiten von den Kolleginnen und Kollegen erarbeitet. Die Teilnehmer leisteten Hospitationen in anerkannten Montessori-Einrichtungen wie zum Beispiel auch im Montessori-Zentrum in Krefeld.

Frisch gebackene Montessorianer

An der Feier zur Zertifikatsübergabe am 16. Februar 2024 nahm neben der Schulleitung der Gesamtschule auch der Bürgermeister der Stadt Emmerich, Peter Hinze teil, und gratulierte den frisch gebackenen Montessorianern:

Frithjof Balke, Christian Enders, Christian Kroesen, Sylke Middendorf, Terry-Martin Peiter, Joachim Reinders, Friederike von Schierstedt, Malte Schulz, Marie Schwack und Paulina Weiss, die sowohl an der Gesamtschule als auch am Willibrord Gymnasium unterrichtet. Und schließlich, innerhalb der Montessori-Kooperation zwischen der Emmericher Gesamtschule und dem Klever Konrad-Adenauer-Gymnasium, die beiden Gymnasiallehrerinnen Daniela Kulak und Jolene Ressing.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich live: Kneipenkonzerte erreichen schon Kultstatus

Emmerich: Jugendliche stellen im Haus im Park aus

Rees: Haushalt für das Jahr 2024 mit Rekordetat verabschiedet

Emmerich: Stadt warnt vor falscher Glasfaserwerbung

Isselburg: Erfolgreiches Jahr fürs Bürgerhaus Vehlingen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg