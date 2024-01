15-Jähriger beleidigt Bundespolizisten im Hauptbahnhof Essen

Essen. Ein Jugendlicher wurde eines Geschäfts verwiesen. Beamte sollten ihm wieder Zugang verschaffen. Als die Polizisten ablehnten, wurde er aggressiv.

.Erst hat ein 15-Jähriger Bundespolizisten im Essener Hauptbahnhof um Hilfe gebeten, dann beleidigte er die Beamten. Gegen den Jugendlichen, auf dessen Konto eine gefährliche Körperverletzung gehen soll, wird nun ermittelt.

Wie die Behörde am Montag berichtete, hatte der Minderjährige am Sonntagabend Einsatzkräfte der Bundespolizei angesprochen. Er sei des Drogeriemarkts im Bahnhofsgebäude verwiesen worden, ob denn die Beamten nicht dafür sorgen könnten, dass er den Laden wieder betreten dürfe.

Als die Polizisten dem Jugendlichen erklärten, dass dies nicht in ihrem Ermessensspielraum liege, wurde er zunehmend aggressiver. Einem Platzverweis kam der 15-Jährige nicht nach. Beamten wollten ihn an die frische Luft setzen. Dagegen wehrte sich der Junge. Der Aufforderung sich auszuweisen, kam er nicht nach, stattdessen beleidigte er die Polizisten. Zur Feststellung seiner Identität wurde er in das Bundespolizeirevier im Hauptbahnhof Essen gebracht. Mittels eines Fingerabdruckscans klärten Beamte die Identität des Syrers.

Da die Erziehungsberechtigten nicht erreicht wurden, informierte die Bundespolizei das Jugendamt der Stadt Essen.

