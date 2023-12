300 Geschenke und 20.000 Euro: Essens Spatzen sagen Danke!

Ein großes Dankeschön für einen Berg an Geschenken (von rechts): Ulrich Spie und Martina Heuer vom Kinderschutzbund Essen sowie Wolfgang Kintscher, Leiter der NRZ-Stadtredaktion.

Essen. Es sind fürwahr keine leichten Zeiten: In den Kriegs- und Krisenregionen der Welt schon gleich gar nicht, aber auch hierzulande drücken steigende Preise und wachsende Unsicherheit bei den Menschen erkennbar aufs Gemüt. Ablesbar ist das in diesen Tagen nicht zuletzt an der NRZ-Spendenaktion fürs „Spatzennest“ des Essener Kinderschutzbundes, bei der die Rekordzahlen des vergangenen Jahres wieder auf „Normalmaß“ geschrumpft sind.

Das aber schmälert keineswegs die große Freude aller Beteiligten über mehr als 300 liebevoll verpackte Geschenke und 20.500 Euro an Spenden, mit denen die NRZ-Leserinnen und -Leser den aus schwierigen Verhältnissen kommenden Kindern so manchen Wunsch erfüllt haben. Die Spatzen sagen von Herzen Danke! Und weil sie von ihren Präsenten natürlich noch nichts wissen sollen, übernehmen (von rechts) Ulrich Spie und Martina Heuer vom Kinderschutzbund Essen sowie Wolfgang Kintscher, Leiter der NRZ-Stadtredaktion, die herzlichen Grüße an alle, die zu diesem Erfolg beigetragen haben. Frohe Weihnachten!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen