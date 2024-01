Abholung der Weihnachtsbäume verzögert sich in Essen

Nicht überall hat die Abholung der Weihnachtsbäume in Essen so gut funktioniert wie auf diesem Bild aus Steele zu sehen.

Essen Eigentlich sollten bereits alle alten Weihnachtsbäume in Essen abgeholt worden sein. Der EBE setzen aber Schnee und Eis zu. So geht‘s weiter.

Eigentlich sollten alle ausgedienten Weihnachtsbäume mit diesem Freitag (19.1.) in Essen abgeholt worden sein. Schnee und Eis führten nach Angaben der Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) allerdings teilweise zu Verzögerungen bei der geplanten Abholung, erklärt Silvia Wenk, Leiterin des Fachbereichs Abfallwirtschaft: „Die Glätte verhinderte vor allem in südlichen Stadtteilen und in kleineren Nebenstraßen die Abfahrt.“

In der nächsten Woche will die EBE noch liegengebliebene Christbäume „zügig“ abholen, zusätzliche „Nachfahrten“ seien geplant. Die winterlichen Bedingungen beeinträchtigten insbesondere die Arbeit in Nebenstraßen in Burgaltendorf, Heisingen, Kupferdreh, Überruhr, Bredeney und Stadtwald. „Die Sicherheit hat für uns oberste Priorität, daher konnten wir einige Straßen aufgrund der Glätte nicht abfahren“, sagt Wenk.

Weihnachtsbäume in Essen können auch an Recyclinghöfen abgegeben werden

Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihre ausgedienten Weihnachtsbäume so liegenzulassen, dass weder der Verkehr noch Passanten beeinträchtigt werden. Mehrere Bäume nebeneinander würden die Abholung erleichtern.

Alternativ können Christbäume auch an den Recyclinghöfen oder Grünannahmestellen im Essener Stadtgebiet abgegeben werden. Die Braune Tonne sei für Weihnachtsbäume jedoch ungeeignet, „da sich Stämme und Äste nicht für die Vergärung in der Biogasanlage eignen“, so die EBE. Neben der Weihnachtsbaum-Abholung werde ab Montag (22.1.) auch wieder planmäßig Sperrmüll abgefahren.

