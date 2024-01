Ältester Priester (93) des Ruhrbistums wuchs in Essen auf

Essen Heinrich Beckmann wurde als eines von fünf Kindern in eine Bergmannsfamilie in Essen-Burgaltendorf geboren. 65-jähriges Priesterjubiläum

Das Bistum Essen verneigt sich in diesen vor einem besonderen Ruhrgebiets-Pfarrer: Heinrich Beckmann, aufgewachsen im Essener Stadtteil Burgaltendorf, ist mit 93 Jahren der älteste Priester des Ruhrbistums. Bei der Weihe im Dezember 1958 war er einer der ersten: Rom hatte das Ruhrbistum, das kleinste in Deutschland, damals erst zwölf Monate zuvor auf die katholische Landkarte gesetzt.

In gewisser Weise verkörpert der Geistliche sogar die Seele des Ruhrbistums, dessen Kern die Region aus Kohle und Stahl bildet: Denn Heinrich Beckmann entstammt nicht nur einer Bergmannsfamilie, als junger Theologiestudent stand er selbst vor Kohle, um sich in den Semesterferien ein paar Mark dazuzuverdienen. Anlässlich des hohen Alters und des 65-jährigen Priesterjubiläums erinnert das Ruhrbistum an Beckmanns Wurzeln in Essen.

Als er 1930 das Licht der Welt erblickt, spricht man noch nicht von Burgaltendorf, sondern vom selbstständigen „Altendorf, Amt Hattingen“. Als „gut katholisch, aber nicht übertrieben“ beschreibt er rückblickend sein Elternhaus. Es sei ein bildungsaffines Milieu gewesen, erinnert sich Beckmann. Nicht nur er ging in der Nachkriegszeit auf die Universität, auch zwei seiner Brüder entschieden sich für akademische Berufe: Jurist der eine, Zahnarzt der andere. Obwohl mindestens genauso klug, entschied sich der vierte Sohn der Familie für einen handwerklichen Beruf, er wurde Metzger. Mit dem Zug seien sie damals von (Burg-)Altendorf nach Steele gefahren, um aufs Carl-Humann-Gymnasium zu gehen. Die Schule gibt es bis heute, während die Bahnstrecke Platz für einen beliebten Radweg gemacht hat.

„Da oben ist unser Kreuz, wir brauchen kein Hitler-Kreuz“

Als Hitler 1933 die Macht übernimmt, ist Heinrich Beckmann ein Kind. Aber er erinnert sich heute gut daran, dass die Nazis in seinem Elternhaus nicht viel zu bestellen hatten. Ein für ihn unvergessliches Vorkommnis: Weil die Mutter zur öffentlichen Ehrung nicht erschienen war, bringt ihr die Partei das Mutterkreuz nach Hause. Doch gänzlich furchtlos habe diese auf ein Kruzifix gezeigt und erwidert: „Da oben ist unser Kreuz, wir brauchen kein Hitler-Kreuz.“ Längst weiß Beckmann, wie mutig dieser Satz damals war: „Das hätte auch böse Folgen haben können.“ Das Bistum erinnert daran, dass nur ein Hügel weiter, in Hattingen-Niederwenigern, ebenfalls eine katholische Familie lebte. Nikolaus Groß, einer von ihnen, habe seinen aktiven Widerstand gegen den Nationalsozialismus mit dem Leben bezahlt, heute werde er als Seliger des Ruhrbistums verehrt.

Die verheerenden Bombenangriffe auf Essen und das übrige Ruhrgebiet bleiben dem Kind Heinrich weitgehend erspart. Mit der Kinderlandverschickung kommt er nach Ischgl in Tirol. Ein prägendes Erlebnis, denn seitdem lassen ihn die österreichischen Alpen nicht mehr los. Jeden Urlaub sollte er später in den Bergen verbringen. Übers Wandern und Bergsteigen hinaus springt er sommers wie winters als Aushilfspfarrer im Pitztal ein und feiert mit der Gemeinde Gottesdienste.

Die Kirche habe den Fehler gemacht, zu lange an Dingen festzuhalten, die nicht mehr zeitgemäß waren

1982 stiftet er zusammen mit seinen Brüdern ein Gipfelkreuz für den bis dahin noch unbekreuzten Parstleskogel in 2741 Metern Höhe. „Jedes Jahr haben wir dann einmal dort oben Messe gefeiert“, erinnert er sich und zeigt ein großes gerahmtes Foto in seiner Wohnung, das ihn in alpiner Umgebung zusammen mit einer kleinen Gemeinde zeigt. „Einmal waren 60 Leute dabei – obwohl man 1150 Höhenmeter aufsteigen muss, bis man am Gipfel ist.“ Bis 2007, da war der Pfarrer schon 77, gab’s diese Tradition. Das Kreuz steht heute noch dort oben.

Nach Theologiestudium und Priesterweihe in Lüdenscheid verschlägt es Heinrich Beckmann in die Nachbarstadt Gelsenkirchen. Seit 1966 lebt er im Pfarrhaus der damals neu errichteten Gemeinde St. Thomas Morus in Ückendorf. Mit 93 Jahren ist er einer der letzten Zeitzeugen, die die Geschichte des Bistums Essen seit der ersten Stunde miterlebt und mitgestaltet haben. Der Seelsorger, die viele Jahre als Schulpfarrer wirkte, schlägt rückblickend auch kritische Töne an. Aus seiner Sicht habe die Kirche „den Fehler gemacht, zu lange an Dingen festzuhalten, die nicht mehr zeitgemäß waren“. Heute ist für Beckmann klar: „Die Kirche kann sich nur erneuern, wenn sich einiges tut in Sachen Sexualmoral und hinsichtlich der Stellung der Frauen in der Kirche.“

Die schwere Grubenlampe und der Helm, der er beim Semesterjob auf Zeche Theodor in Altendorf getragen hat, zieren immer noch seine Wohnung. Es ist derselbe Pütt, auf dem schon seit Vater Bergmann war. (tr)

