Tagte zuletzt im Oktober 2021 in der Grugahalle: Die AfD, damals der nordrhein-westfälische Landesverband. Im Juni 2024 will die Bundes-AfD in der Grugahalle eine Veranstaltung abhalten.

Reaktionen AfD-Bundesparteitag in der Grugahalle? Was Bürger sagen

Essen Im Juni 2024 will die AfD in der Essener Grugahalle einen Bundesparteitag veranstalten. Erste Reaktionen: Von Häme bis Zustimmung.

Ende Juni 2024 will die Partei „Alternative für Deutschland“ (AfD) ihren Bundesparteitag in der Essener Grugahalle abhalten. 600 Delegierte werden erwartet. Das wurde am Sonntag (21. Januar) bekannt. Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen hat noch am Sonntagabend deutlich Stellung bezogen: „Die AfD ist nicht willkommen, wir brauchen eine solche Veranstaltung nicht.“

Seit Bekanntwerden der Nachricht am frühen Sonntagabend kommentieren viele Nutzerinnen und Nutzer im Internet das Thema - zum Beispiel im Netzwerk Facebook. Die Reaktionen reichen von Häme über Kritik bis zu Gelassenheit.

Erste Proteste sind angekündigt

„Schon mal Eier kaufen und reifen lassen“, schreibt zum Beispiel ein Nutzer und kündigt somit auf mehr oder weniger humorvolle Art und Weise handfesten Protest an. Auch das Netzwerk „Essen stellt sich quer“ hatte bereits Protest angekündigt gegen den geplanten Parteitag. „Essen stellt sich quer“ hatte vor einer Woche rund 7.000 Bürgerinnen und Bürger mobilisiert zu einer Kundgebung gegen rechts im Essener Stadtteil Rüttenscheid. Bereits im Jahr 2015 hatte die AfD eine Bundesversammlung in der Grugahalle abgehalten, 2017 und 2021 gab es Landesversammlungen der AfD in der Grugahalle.

Mit einiger Gelassenheit kommentieren viele Nutzerinnen und Nutzer die Nachricht von der AfD: „Demokratie ist, jeden zu hören“, schreibt jemand. Und ein anderer ergänzt: „Wo ist das Problem?“ Manche setzen blaue Herzen unter die Kommentare - ein Zeichen für Zustimmung für die AfD, deren Parteifarbe blau ist.

Online-Kommentare: Abscheu, Widerwille, aber auch blaue Herzen

Aus manchen Kommentaren klingt Abscheu und Widerwille: „Auch das noch“, schreibt jemand angewidert, ein anderer Nutzer kündigt an: „Da wird dann mehr blockiert als von den Bauern!“ Und noch ein anderer Bürger: „Ich als ehemaliger Essener bin dagegen, habe seit Geburt 30 Jahre in Essen gelebt!“

Ob die Grugahalle rechtlich dazu verpflichtet werden kann, die AfD tagen zu lassen, ist noch offen. Vieles spricht dafür, dass die Messe dazu verpflichtet ist, die Grugahalle an die AfD zu vermieten.

