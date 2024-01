AfD-Parteitag: Statt einer Kündigung vorerst nur ein Appell?

Essen Essens Messe-Aufsichtsrat sieht derzeit noch keine Handhabe, die Grugahalle zu verweigern. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Auf die Demos der vergangenen Tage schauen, Sorgen um die Sicherheitslage anmelden und daraufhin kurzerhand den bereits geschlossenen Pachtvertrag mit der AfD für die Grugahalle aufkündigen: So einfach, wie sich das manch einer gewünscht hätte, ist es dann wohl doch nicht, die „Alternative für Deutschland“ loszuwerden. Bei einer Sondersitzung des Messe-Aufsichtsrates am Freitag (26. Januar) zu früher Stunde musste die Runde nach Angaben von Teilnehmern jedenfalls ernüchtert feststellen, dass sie einstweilen keine echte Handhabe besitzt, den Kontrakt für den Bundesparteitag Ende Juni aufzulösen. Also lässt man prüfen – und an die AfD geht eine Art Appell: Bleibt weg.

Um Sicherheitsbedenken als Kündigungsgrund zu nennen, muss die Polizei die erstmal formulieren

Hoffen auf ein freiwilliges Einlenken der AfD, wo man vor wenigen Tagen intern noch eine forsche Absage in den Raum gestellt hatte – die Enttäuschung über den geordneten verbalen Rückzug ist in politischer Runde überall greifbar. Doch es helfe nichts, seufzen Mitglieder des Aufsichtsrates: Um jenen Vertrags-Passus anwenden zu können, der einen Rückzug von der Mietzusage erlaubt, wenn „massive Sicherheitsbedenken“ auftreten, muss die Polizei dieses Alarm-Szenario erst einmal formulieren. Dies aber, so heißt es aus Polizeikreisen, dürfte frühestens drei Monate vor dem am Wochenende des 28. bis 30. Juni geplanten Parteitag passieren. Ende März also.

In der noch kurzen Geschichte der AfD war der Bundesparteitag 2015 in der Grugahalle richtungsweisend: Hier putschte sich Frauke Petry an die Parteispitze. Foto: Lars Heidrich / FFS

Die Argumentationslage sei dabei keineswegs schlecht: Der Bundesparteitag einer umstrittenen rechtsgerichteten Partei mit gut 600 Delegierten, die Teilnahme auch exponierter rechtsextremer Personen wie etwa des Vorsitzenden der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, Björn Höcke, geschätzt Zehntausende Gegendemonstranten, eine womöglich gewaltbereite Antifa, dazu das Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft und ein avisiertes Fest – bei einer solchen Gemengelage könnte man schon Sorgen anmelden, ob da genügend Ordnungskräfte parat stehen oder nicht vielleicht was zu eskalieren droht.

Die ersten Gegendemonstrationen fürs letzte Juni-Wochenende sind bereits angemeldet

Immerhin, die Gegner der AfD formieren sich bereits für ihren Protest. So bestätigte die Polizei am Freitag auf Anfrage, dass das Anti-Rechts-Bündnis „Essen stellt sich quer“ sowie die hiesige Initiative „Aufstehen gegen Rassismus!“ für den 28. wie auch für den 29. Juni vor der Grugahalle Gegendemonstrationen angemeldet haben. Und weil so ein Parteitag mit den geplanten Vorstandswahlen nicht in ein paar Stunden erledigt ist, gilt die Anmeldung an beiden Tagen gleich von 10 bzw. 9 bis 23 Uhr.

Für Freitag, den 28. Juni, hätten die Veranstalter rund 500 Demonstranten in Aussicht gestellt, für den zentralen Tag des Parteitags, den Samstag, die doppelte Anzahl. Früher waren solche Zahlen üblich. Angesichts der überwältigenden Zahl von Menschen, die in diesen Tagen (auch) gegen die AfD auf die Straße gingen und bei weiteren angekündigten Demos vermutlich noch gehen, erscheint eine solche Schätzung manchem als grandiose Untertreibung.

Als die AfD sich schon einmal, im Juli 2015 nämlich, zum Bundesparteitag in der Essener Grugahalle einfand, war der Protest vor der Tür überschaubar. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

So oder so: Laut Polizei beginnen in Kürze die sogenannten Kooperationsgespräche mit den Veranstaltern, bei denen auch Sicherheitsfragen eine nennenswerte Rolle spielen dürften. Dies zudem die Polizei nach eigenen Angaben auch mit weiteren Demo-Anmeldungen für das fragliche Wochenende rechnet.

Die AfD ficht all dies derweil zumindest nicht sichtbar an. „Wir äußern uns zu dieser Thematik grundsätzlich nicht“, beschied jedenfalls am Freitag ein Sprecher der Bundeszentrale in Berlin auf Anfrage. Dort ist man über die Essener Debatte im Zweifel gut informiert, schließlich gehört einer der Ihren, der Essener AfD-Kreissprecher Günter Weiß, dem hiesigen Messe-Aufsichtsrat an. Weiß, nach derzeitigem Stand selbst einer der 600 Delegierten, stimmte dem Vernehmen nach auch als einziger am Freitag in früher Aufseher-Runde gegen den geplanten Prüfauftrag zum Vertragsrückzug. Und gegen das Ansinnen in Richtung seiner Partei.

