Aktenzeichen XY bringt Hinweise auf Essener Revolver-Mann

Essen. Nach der ZDF-Sendung gingen Hinweise auf den bewaffneten Unbekannten ein, der im Juli einen „Netto“ in Bedingrade überfallen hat.

Der Mann mit dem Revolver ist unmaskiert, als er am 20. Juli einen Supermarkt an der Schloßstraße in Essen-Bedingrade überfällt. Der Räuber hat eine auffällige große Narbe an der rechten Seite seines Halses und ist auf eine elektronische Sprechhilfe angewiesen. Will er sich mitteilen, muss er einen implantieren Knopf drücken. Seine Stimme klingt roboterhaft. Anhand dieser auffälligen Merkmale hoffen Ermittler der Essener Polizei jenen Kriminal-Fall doch noch zu lösen, der am Mittwochabend über die Bildschirme der Republik flimmerte.

Immerhin: Nach der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... Ungelöst“ sind „mehrere Hinweise eingegangen“, sagte Polizeisprecher Pascal Pettinato am Donnerstag. Ob eine heiße Spur darunter ist, muss sich noch zeigen. Das zuständige Kommissariat wertet aktuell die Informationen aus und überprüft sie.

Der Täter klaubt Geldscheine vom Boden

Rückblick: Der „Netto“ hat gerade die Türen geöffnet, als der etwa 50 Jahre alte Täter um kurz nach 7 Uhr auftaucht, die Angestellten mit einem Revolver bedroht und sie zwingt, den Tresor des Ladens zu öffnen. Der Räuber sammelt das Geld ein, klaubt heruntergefallene Geldscheine hastig vom Boden und flüchtet mit seiner Beute auf einem schwarz-weißen Herrenrad in Richtung Donnerberg. Die Polizei setzt einen Hubschrauber ein, der jedoch wenig später erfolglos abdrehen muss.

Der bis heute nicht identifizierte Mann ist etwa 1,75 Meter groß und hat eine normale Statur. Er trug ein Kapuzen-Sweatshirt der Marke „Jack & Jones“ – vermutlich in der Farbe „Trooper-Grau“. Auf der Brust hatte es ein Stern-Symbol und außen herum den Schriftzug „Expedition 1990 Core Trek Official Jack & Jones“. Dazu trug er eine schwarze Schirmmütze mit weißen Streifen, auf der der „Moin Moin“ gestanden haben soll.

Wer der Polizei Essen weitere Hinweise geben kann, sollte sich melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen