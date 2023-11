Aktion für Kinder: Nikolaus kommt nach Essen-Rüttenscheid

Der Nikolausumzug hat in Essen-Rüttenscheid Tradition. In diesem Jahr findet er zum ersten Mal statt.

Essen-Rüttenscheid Der Nikolaus besucht am 6. Dezember Kinder in Essen-Rüttenscheid und verschenkt Süßigkeiten. Was Familien wissen müssen.

Der Nikolaus besucht am Mittwoch, 6. Dezember, wieder Kinder in Rüttenscheid und zieht durch den Stadtteil. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr an der Konditorei Kötter (Rüttenscheider Straße 73). Dort bleibt er etwa eine halbe Stunde, spricht mit den Kindern und verteilt Süßigkeiten. Außerdem kann man Fotos mit ihm machen. Dann zieht er weiter in Richtung des Bürgerzentrums Villa Rü (Girardetstraße 21). Auf die Beine gestellt wird die Aktion von der Interessengemeinschaft Rüttenscheid (IGR).

Nikolaus macht Halt am Rüttenscheider Stern und an der Siechenhauskapelle

Ein Hindernis gibt es in diesem Jahr allerdings: „Unser Nikolaus hatte einen Unfall, ist gerade erst aus der Reha zurückgekehrt und noch nicht so mobil“, erklärt Rolf Krane, Vorsitzender der IGR. Deshalb müsse man schauen, ob der Nikolaus wirklich die ganze Strecke laufen könne oder das letzte Stück mit dem Auto gebracht werden müsse. Klar ist, dass er am Rüttenscheider Stern Halt machen wird. Auch beim fest eingeplanten Stopp an der Siechenhauskapelle (Rüttenscheider Straße 143) können Familien den Nikolaus treffen. Am Ziel in der Villa Rü findet zeitgleich eine eigene Nikolausveranstaltung statt.

