Nach einem Überfall an einem Geldautomaten ermittelt die Essener Polizei.

Fotofahndung Am Geldautomat in Essen überfallen: Foto zeigt den Angriff

Essen. Als er Bargeld abhob, ist ein Duisburger (53) in der Innenstadt attackiert worden. Der Täter flüchtete, die Polizei fahndet nach dem Unbekannten.

Bei einem versuchten Raub an einem Essener Geldautomaten hat ein Unbekannter einen 53-Jährigen verletzt. Die Polizei ermittelt und fahndet mit einem Foto einer Überwachungskamera nach dem mutmaßlichen Täter.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, hatte der Duisburger am 16. Oktober gegen 13.30 Uhr Bargeld im Einkaufszentrum am Porscheplatz abgehoben, als er von dem Täter angegriffen wurde. Der Gesuchte erbeutete die Geldscheine zunächst, ließ sie dann aber auf seiner Flucht fallen, weil ihm ein Zeuge auf den Fersen war. Der Verfolger sammelte die Banknoten ein und gab sie dem 53-Jährigen zurück.

Wer den Gesuchten auf dem Foto erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Seidensticker, Martin / WAZ

Wer den Mann auf dem Foto erkennt oder weiß, wo er sich aufhält, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen