Bei der Arbeitsagentur in Essen haben sich im Januar 2024 wieder mehr Menschen arbeitslos gemeldet.

Schwache Konjunktur Arbeitslosigkeit in Essen steigt stark: Das sind die Gründe

Essen Im ersten Monat des neuen Jahres gibt es in Essen wieder mehr als 32.000 Arbeitslose. Warum die Arbeitsagentur trotzdem keinen Alarm schlägt.

In Essen sind zu Beginn des neuen Jahres wieder deutlich mehr Menschen arbeitslos. Ihre Zahl ist im Januar im Vergleich mit Dezember 2023 spürbar angestiegen. Wie die Arbeitsagentur am Mittwoch mitteilte, sind aktuell 32.557 Essener und Esserinnen arbeitslos gemeldet. Das sind über 1000 Männer und Frauen mehr als im Monat davor. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,4 Punkte auf 10,8 Prozent. Im Januar vor einem Jahr lag sie noch bei 10,3 Prozent.

Die Chefin der Essener Arbeitsagentur, Andrea Demler, sieht dennoch keinen Grund, nun Alarm zuschlagen. Im Gegenteil: Sie sagt, die Entwicklung sei für einen Januar-Monat üblich. „Wir können dem Arbeitsmarkt weiterhin Stabilität attestieren“, erklärte sie.

Drei Gründe, warum die Arbeitslosigkeit in Essen gestiegen ist

Für den vergleichsweise starken Anstieg im Januar gebe es drei wesentliche Gründe. Erstens: Zum Ende eines Jahres laufen in der Regel mehr befristete Arbeitsverträge aus. Die Unternehmen trennen sich also wieder von den Mitarbeitern, die sie beispielsweise im Weihnachtsgeschäft eingesetzt haben. Zweitens würden sich im Januar Jugendliche arbeitslos melden, die ihre Ausbildung verkürzt hatten und nun ausgelernt haben. Und drittens seien Unternehmen im Januar generell zurückhaltender bei der Besetzung von Stellen, so Demler.

Was die Arbeitsagentur allerdings optimistisch mit Blick auf die weiteren Monate macht: Im Januar 2024 hätten unterm Strich doch mehr Arbeitslose einen Job gefunden als im Durchschnitt des vergangenen Jahres. Trotz der eher trüben Konjunktur gibt dies Hoffnung, dass der Arbeitsmarkt nicht einbricht. „Wir gehen davon aus, dass der Arbeitsmarkt zum Frühjahr Fahrt aufnimmt“, gibt sich Andrea Demler zuversichtlich.

