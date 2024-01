Essen Im Grugapark startet bald wieder das traditionelle Parkleuchten. Die Aufbauarbeiten sind angelaufen, auch Tickets können schon gekauft werden.

Der Essener Grugapark verwandelt sich wieder in einen Lichterpark. Am 20. Januar beginnt das traditionelle Parkleuchten. Die mittlerweile 14. Auflage des beliebten Outdoor-Events läuft bis zum 25. Februar. Für die atmosphärischen und immer wieder überraschenden Illuminationen sorgt auch in diesem Jahr das Team von World of Lights.

Schon seit einigen Tagen werden die unterschiedlichen Lichtkunstwerke installiert. Der Grugapark schließt deshalb bis zum Veranstaltungsstart bereits um 16 Uhr. Die Einschränkung gilt auch für Gäste mit Dauerkarten.

Wiesen und Blumenrabatten im Grugapark verwandeln sich in Lichtkunst-Areale. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Das Parkleuchten beginnt dann am 20. Januar täglich mit Einbruch der Dunkelheit und endet sonntags bis donnerstags um 21 Uhr, freitags und samstags um 22 Uhr. Letzter Einlass ist jeweils eine Stunde vor Ende der täglichen Illumination.

Bei ihm dürfen auch die Eiswürfel warmes Licht verbreiten: Lichtkünstler Wolfgang Flammersfeld vor einem seiner neuen Entwürfe für das Parkleuchten 2023 in Essen. Foto: Thomas Richter / Unbekannt

Der Zugang zum Parkleuchten ist ab 16 Uhr über den Haupteingang und die Eingänge Orangerie, Lührmannstraße und Mustergärten möglich. Die Kasse am Eingang Grugabad ist aufgrund der dortigen Umbaumaßnahmen komplett gesperrt und wird vorrausichtlich erst Ende März wieder geöffnet sein.

Eintrittspreise und Online-Tickets

Für alle Besucherinnen und Besucher des Grugaparks gilt ab 16 Uhr ein Sondereintritt. Der Eintritt für Erwachsene kostet 9 Euro und für Kinder (6 bis 15 Jahre) 3,50 Euro. Mit der Grugapark-Jahreskarte gibt es freien Eintritt. Der kostenfreie Abendzugang entfällt während des gesamten Parkleuchtens.

Online-Tickets können vorab gebucht werden. Diese Tageskarte ist nicht an ein bestimmtes Datum gebunden, sondern kann einmalig im Veranstaltungszeitraum eingelöst werden und ermöglicht einen schnelleren Zugang in den Park. Tickets gibt es unter https://pretix.eu/grugapark/.

