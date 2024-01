Auto fängt in Essen-Kray während der Fahrt Feuer

Essen-Kray Ein Mercedes hat in Essen-Kray Feuer gefangen – während der Fahrt. Die Feuerwehr rückte zu dem Auto aus, aus dem dichter Rauch quoll.

Ein Mercedes hat während der Fahrt am Dienstagnachmittag (16.1.) in Essen-Kray Feuer gefangen. Wie die Feuerwehr auf Anfrage mitteilt, machten andere Verkehrsteilnehmer den Fahrer durch Hupen auf die gefährliche Situation aufmerksam. Der Mann hielt daraufhin auf der Hubertstraße in Höhe der Haltestelle Vierhandbank an und konnte seinen Mercedes glücklicherweise unverletzt verlassen.

Die alarmierten Einsatzkräfte löschten das Auto, aus dem dichter Rauch quoll. Für rund 45 Minuten war die Hubertstraße ab circa 16.20 Uhr gesperrt, erklärt Feuerwehrsprecher Christian Schmücker. Zur Brandursache waren keine Details zu erfahren. Es soll sich um einen technischen Defekt gehandelt haben.

