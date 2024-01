Auto landet bei Unfall in Essen-Schonnebeck auf dem Dach

Essen. Eine 52-jährige Essenerin ist bei einem Unfall in Essen-Schonnebeck verletzt worden. Sie hatte die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren.

Zu einem Verkehrsunfall an der Portendieckstraße in Essen-Schonnebeck wurden am Samstagabend (27. Januar) gegen 18.40 Uhr Rettungsdienst und Feuerwehr gerufen. Dort hatte nach Polizeiangaben eine 52-jährige Essenerin in einem Audi Q3 die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren.

Sie war zunächst gegen einen geparkten Mercedes geprallt, hatte dann versucht, die Kontrolle über ihr Fahrzeug zurückzugewinnen. Dabei prallte sie jedoch gegen den Bordstein und einen Opel Corsa.

Unfall in Essen: Fahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht

Der Audi überschlug sich daraufhin und landete auf dem Dach. Die Fahrerin wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Schwere der Verletzungen lägen noch keine Informationen vor, so Polizeisprecher Matthias Werk. Lebensgefahr bestehe aber nicht.

