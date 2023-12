Bahngleise zwischen Essen und Dortmund ab 5. Januar gesperrt

Essen Wegen Bauarbeiten werden Züge im Fern- und Regionalverkehr sieben Wochen lang umgeleitet. Diese Linien sind betroffen.

Mit Beginn des neuen Jahres müssen sich Reisende auf massive Einschränkungen im Bahnverkehr einstellen. Wegen Bauarbeiten an Gleisen, Weichen und Oberleitungen wird die Strecke zwischen Essen und Dortmund sieben Wochen lang gesperrt. Die Bauarbeiten beginnen am Freitag, 5. Januar, um 21 Uhr, und sollen am Freitag, 23. Februar, um 21 Uhr enden. Betroffen ist sowohl der Fernverkehr als auch der Regional- und Nahverkehr.

Die Züge der Linien RE 1 (RRX) und RE 6 (RRX) werden zwischen Dortmund und Essen umgeleitet. Sie halten ersatzweise in Gelsenkirchen und Herne.

Für die Züge der Linie RE 16 fahren zwischen Essen und Witten bzw. Hagen Busse. Die Busse, die zwischen Essen und Witten fahren, halten in Bochum und in Wattenscheid.

An Wochenenden fahren auf der Linie S1 zwischen Bochum und Dortmund Busse

Die Züge der Linie RB 40 sind unterschiedlich betroffen: Von Freitag, 5. Januar, 21 Uhr, bis Freitag, 9. Februar, 21 Uhr, fahren zwischen Essen und Bochum ersatzweise Busse. Von Freitag, 9. Februar, 21 Uhr, bis Freitag, 23. Februar, 21 Uhr fahren Busse zwischen Essen und Witten.

Auf der S-Bahn-Linie S 1 fahren von Dienstag, 5. Januar, bis Montag, 19. Februar, freitags bis montags von jeweils 21 Uhr bis 5 Uhr Busse zwischen Bochum Hauptbahnhof und Dortmund Hauptbahnhof.

Züge im Fernverkehr werden in der Regel über Herne-Wanne-Eickel sowie Gelsenkirchen umgeleitet. Einzelne Züge fahren über Wuppertal. Teilweise halten sie dann zusätzlich in Solingen. Durch die Umleitung kommt es zu Fahrzeitenverlängerungen von bis zu 10 Minuten. Der Halt in Bochum entfällt.

Die Deutsche Bahn investiert 4,3 Millionen Euro in die Gleisarbeiten

Nach Angaben der Deutschen Bahn erneuern Bautrupps während der Sperrung den Gleisoberbau in Bochum auf einer Länge von rund 9.000 Metern. Dabei werden sie rund 17.500 Meter Schiene, knapp 8.000 Tonnen Schotter und etwa 3.400 Schwellen austauschen. Auch eine Weiche wird ausgetauscht. Zudem werden rund 2.500 Meter Fahrdraht erneuert. In die Gleisarbeiten investiert die Bahn rund 4,3 Millionen Euro.

Informationen zu den Fahrplanänderungen werden laut DB an den Bahnsteigen ausgehängt. Abrufbar sind Infos außerdem unter bauinfos.deutschebahn.com/nrw, über die App „DB Bauarbeiten“ sowie unter zuginfo.nrw.

