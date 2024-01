Der Hauptbahnhof Essen am 10. Januar, bei einem der ersten Warnstreiks in diesem Jahr.

Bahnstreik ab Mittwoch Bahnstreik: Mietwagen in Essen so gut wie ausgebucht

Essen Weil bei der Bahn wieder gestreikt wird, satteln viele Pendler und Reisende um aufs Auto. Mietwagenfirmen melden Voll-Auslastung.

Wegen des Bahnstreiks sind viele Mietwagen im Essener Stadtgebiet ausgebucht. Die meisten Anbieter berichten, dass sie kaum noch über freie Fahrzeuge verfügen. Die Bahn wird erneut bestreikt von Mittwoch, 24. Januar, bis einschließlich Montag, 29. Januar. Es ist der längste Streik in der jüngeren Geschichte der Deutschen Bahn.

Rund 50 Prozent mehr Reservierungen

„Bei uns ist alles ausgebucht, die Leute müssen von A nach B kommen“, sagt ein Mitarbeiter des Autoverleihers „Enterprise“ an der Friedrichstraße. Auch „Star Car“ an der Gladbecker Straße meldet: „Es sind außergewöhnlich viele Buchungen eingegangen, aber das ist bei Bahnstreik-Tagen immer so.“ Viele Kunden würden nur für einzelne Fahrten oder Tage Autos mieten, andere buchten gleich den gesamten Streik-Zeitraum. „Wir verzeichnen“, sagt Mohammed Almala von „Star Car“, „rund 50 Prozent mehr Reservierungen.“

Die Firma Hertz an der Bottroper Straße berichtet, dass man bei Bahnstreik-Tagen regelmäßig an die Kapazitätsgrenzen gelange. Das sei auch jetzt wieder so. „Wir haben keine Fahrzeuge mehr“, berichtet ein Mitarbeiter. Ähnliche Erfahrungen macht der Autoverleiher Avis an der Alfredistraße: „Wer jetzt einen Mietwagen benötigt, hat Schwierigkeiten, ein Fahrzeug zu bekommen.“

Auch Carsharing-Angebote werden mehr genutzt

Nicht nur Mietwagen sind in Essen wegen des Bahnstreiks stärker gefragt als sonst. Auch der Carsharing-Anbieter Stadtmobil verzeichnet in der Regel rund 50 Prozent mehr Buchungen, wenn die Bahnen nicht fahren. „Viele kommen an Bahnstreik-Tagen erstmals zu uns“, berichtet ein Mitarbeiter. Allerdings könne man kurzfristig kaum helfen: „Die erstmalige Anmeldung zum Carsharing dauert etwas, weil wir ja erst den Führerschein prüfen müssen.“

