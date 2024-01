Bahnstreik und Unfälle am Mittwoch: Pendler auf A40 genervt

Essen Dort, wo sonst zäher Verkehr ist, kam es am Mittwochmorgen (24.1.) oft zu Stillstand und Stau: Auf der A40 brauchten Autofahrer viel Geduld.

Die Bahn streikt, die A42 bleibt gesperrt, das Wetter animiert nicht zum Radfahren: Auf der A40 staute sich der Verkehr zwischen Dortmund und Duisburg am Mittwochmorgen (24.1.) in beide Richtungen. Strecken, die sonst in einer halben Stunde zu schaffen sind, dauerten unter Umständen doppelt so lange.

Richtung Duisburg staute sich der Verkehr auf der Autobahn 40 zwischen Dreieck Bochum-West und Essen-Frohnhausen auf 15 Kilometern, Pendler sollten 45 Minuten mehr Zeit einplanen.

Situation auf Autobahnen in und um Essen bleibt angespannt

In die Gegenrichtung stockte es im gleichen Bereich auf drei Kilometern und etwas später hatte es einen Unfall gegeben. Der Verkehr staute sich zwischen Bochum-Werne und Dortmund-Kley auf fünf Kilometern. In beiden Richtungen kam es im Vormittagsbereich zudem immer wieder zu stockendem Verkehr.

Auch in den kommenden Tagen dürfte es voll werden auf den Autobahnen in und um Essen. Der Bahnstreik läuft noch bis Montag, durch verschiedene Sperrungen und entsprechenden Umleitungen und Baustellen bleibt die Situation auf den Straßen angespannt. Mietwagen-Firmen hatten vor dem Bahnstreik eine Voll-Auslastung gemeldet: Wenn die Bahn nicht fährt, wechseln Pendler aufs Auto.

