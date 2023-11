Essen Machen Sie mit bei unserer Umfrage: „Die Folkwangstadt“ wird abmontiert, nur noch „Essen“ bleibt auf dem Handelshof. Soll es dabei bleiben?

Der Rat der Stadt Essen hat in seiner Sitzung am Mittwoch (29.11.) einstimmig entschieden: Der Schriftzug „Die Folkwangstadt“ auf dem Handelshof wird abmontiert. Vorerst sollen nur noch die beiden Stadtwappen sowie das Wort „ESSEN“ stehen bleiben (zu den Details der Entscheidung).

Es soll aber geprüft werden, ob nicht doch künftig wechselnde Schriftzüge angezeigt werden können. Das Thema Slogan(s) auf dem Handelshof am Tor zur Essener Innenstadt wird also weiter ein Thema in der Stadt bleiben. Machen Sie bei unserer Umfrage mit:

