Beute in geklauten Rucksack gesteckt: Polizei Essen fahndet

Essen. Ein Unbekannter hat in Holsterhausen Ware mitgehen lassen. Dabei wurde der Mann gefilmt. Die Behörden zeigen ihn nun in „Action“.

Mit einem Foto einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Essen nach einem Ladendieb. Wie die Behörde am Montag mitteilte, soll der Unbekannte am 16. September gegen 13.30 Uhr in dem „Action“-Laden an der Gemarken-/Ecke Rembrandtstraße in Holsterhausen einen Rucksack und mehrere Powerbanks gestohlen haben.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Essener Polizei wenden. Foto: Polizei Essen

Ein Kunde, der den Diebstahl beobachtet hatte, verfolgte den mutmaßlichen Täter bis zur Haltestelle Hobeisenstraße, wo der Gesuchte in eine U-Bahn stieg und verschwand.

Wer den Mann auf dem Foto erkennt oder der Polizei Essen weitere Hinweise in dem Fall geben kann, sollte sich melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

