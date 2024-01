Bewaffnete Räuber überfallen ein Wettbüro in Essen-Kray

Zwei bewaffnete Männer haben das Tipico-Wettbüro an der Krayer Straße in Essen überfallen.

Essen. Mit einer Schusswaffe bedrohten zwei Unbekannte einen Tipico-Mitarbeiter an der Krayer Straße. Doch der schlägt ihnen ein Schnippchen.

Mit einer Schusswaffe in der Hand haben zwei maskierte Räuber am Dienstagabend ein Wettbüro in Essen-Kray überfallen. Sie mussten jedoch ohne Beute flüchten. Dies berichtete Polizeisprecher Hendrik Heyer am Mittwochmorgen.

Gegen 21.45 Uhr betraten die Unbekannten die Tipico-Filiale an der Krayer Straße und verlangten die Herausgabe von Bargeld. Einem Mitarbeiter gelang es jedoch, sich durch eine Hintertür in Sicherheit zu bringen. Als die Männer merkten, dass ihr Unterfangen erfolglos bleiben musste, ergriffen sie ohne Beute die Flucht.

Die Unbekannten waren schwarz gekleidet

Erste Meldungen, wonach es sich bei der Waffe um eine Maschinenpistole gehandelt haben soll, konnte die Polizei nicht bestätigen. „Dazu müssen erst die Aufnahmen der Überwachungskameras ausgewertet werden“, sagte Heyer. Auch sei unklar, ob es sich um eine scharfe Waffe gehandelt hat.

Die beiden Unbekannten waren schwarz gekleidet und trugen ebensolche Handschuhe. Einer war etwa 1,90 Meter groß und hatte eine weiße Atemschutzmaske vor dem Gesicht. Sein Komplize trug einen schwarzen Mundschutz und schwarze Turnschuhe mit einem weißen Nike-Zeichen. Zeugen, die den gescheiterten Raubüberfall beobachtet haben, oder sonstige Hinweise geben können, sollten sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

