Sohn alarmiert Polizei: Frau (41) stirbt in Wohnung

Bluttat in Essen: Wiederbelebungsversuche scheiterten, die Frau starb noch in der Wohnung an ihren Verletzungen, teilte die Polizei mit.

Essen/Gelsenkirchen Eine Frau ist in Essen in ihrer Wohnung gestorben. Der Sohn hatte die Polizei arlamiert. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Bei einer Bluttat in Essen am Donnerstagabend ist eine 41-Jährige in ihrer Wohnung gestorben.

Der Tatverdächtige wurde noch am Donnerstagabend von Einsatzkräften in Gelsenkirchen festgenommen.

Eine Mordkommision hat die Ermittlungen übernommen.

Bei einem mutmaßlichen Familien-Drama ist am Donnerstagabend eine 41-jährige Frau in einer Wohnung in Essen-Leithe an ihren Verletzungen gestorben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, habe sich der Mann der Frau gestellt. Er sei in Gelsenkirchen festgenommen worden.

Zu den Hintergründen der Tat gab es am späten Abend noch keine Erkenntnisse, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Ein Jugendlicher hatte die Polizei gegen 19 Uhr unter dem Notruf 110 alarmiert. Er habe am Telefon berichtet, „dass sich seine Mutter möglicherweise verletzt in der gemeinsamen Wohnung befinden könnte“, teilte die Polizei mit.

Gewalttat in Wohnung: Polizisten entdeckten schwerstverletzte Frau

Tatsächlich sei die Frau kurz darauf in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Leither Straße aufgefunden worden, berichtete die Polizei. Die 41-jährige Frau mazedonischer Staatsbürgerschaft sei schwerstverletzt gewesen. Hinweise vor Ort hätten auf eine Gewalttat hingedeutet, berichtete die Polizei. Der Verdacht sei auf den 47-jährigen Ehemann der Frau gefallen, ebenfalls ein Mazedeonier.

Der Mann sei nach der Tat nach Gelsenkirchen geflüchtet, habe sich einige Zeit später jedoch auch per Polizei-Notruf gemeldet und anschließend ohne Widerstand zu leisten von Polizisten festnehmen lassen. Offenbar erfolgte die Festnahme auf offener Straße.

Polizeihundertschaft war bei der Fahndung im Einsatz

Erkenntnisse zum Motiv der Tat und zur genauen Todesursache der Frau gab es am späten Donnerstagabend noch nicht. Bei der Fahndung nach dem Täter sei auch eine Polizeihundertschaft im Einsatz gewesen, berichtete der Sprecher. Die Polizei bildete eine Mordkommission. Die Ermittlungen laufen.

Die Kinder der Familie wurden am Abend von einem Notfallseelsorger betreut, teilte die Polizei mit. Die Kinder - zur Anzahl gab es keine Angaben - seien in Obhut von Angehörigen, hieß es.

