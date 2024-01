„Bohnenkartell“ schließt Filiale in Essen-Rüttenscheid

Essen-Rüttenscheid Das „Bohnenkartell“ schließt seine Espressobar an der Rüttenscheider Straße. Was mit der Filiale im Essener Südviertel passiert.

Die „Bohnenkartell“-Filiale an der Rüttenscheider Straße 66 schließt. Das teilten die Betreiber auf ihrer Instagram-Seite mit. „Danke Rü!“, schreiben sie dort. „Schweren Herzens haben wir uns dazu entschlossen, unsere Espressobar auf der Rüttenscheider Straße zu schließen.“ Am Freitag und Samstag (26. und 27. Januar) soll die Filiale an der „Rü“ demnach noch geöffnet sein, bevor sie am Sonntag (28. Januar) endgültig dichtmacht.

Die größere Filiale im Südviertel soll dagegen geöffnet bleiben. „Wir möchten uns für zwei tolle Jahre bedanken und hoffen, dass wir euch weiterhin in unserem sehr bald frisch renovierten Café auf der Witteringstraße begrüßen dürfen“, so das „Bohnenkartell“-Team. Im Café wolle man auch Elemente aus der Espressobar integrieren.

Fokus soll demnächst auf „Bohnenkartell“-Filiale im Essener Südviertel liegen

Wegen der Umbauarbeiten, die noch bis Freitag, 26. Januar, laufen, ist das Café an der Witteringstraße aktuell geschlossen. Für die Zukunft kündigt „Bohnenkartell“ an: „Wir konzentrieren uns 2024 mit 110 Prozent auf einen Standort und haben schon einiges geplant, um dort unser Angebot vor allem kulinarisch zu erweitern.“

2021 hatten die „Bohnenkartell“-Inhaber Alexander Winter und Maximilian Kranz die Espressobar in Rüttenscheid als zweite Filiale direkt am Rüttenscheider Stern eröffnet. Sie übernahmen während der Corona-Pandemie das Ladenlokal des Frozen-Yogurt-Anbieters „Yomaro“, Zielgruppe waren unter anderem die Geschäftsleute an der „Rü“. Das „Bohnenkartell“ betreibt auch eine eigene Rösterei, verkauft Kaffee vor Ort und über einen Online-Shop und bietet Barista-Kurse an.

