Brand in Lagerhalle: Feuerwehr Essen verhindert Schlimmeres

Schnell vor Ort war die Feuerwehr am Dienstagabend in Essen-Holsterhausen – und löschte den Brand in einer Lagerhalle, bevor er sich ausbreiten konnte.

Essen In Essen-Holsterhausen hat am Dienstagabend eine Lagerhalle gebrannt. Die Feuerwehr reagierte schnell - und verhinderte Schlimmeres.

Ein Brand in einer Lagerhalle hat von der Feuerwehr Essen am Dienstagabend eine schnelle Reaktion gefordert. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer in dem Gebäude auf der Bunsenstraße in Holsterhausen rechtzeitig bekämpfen – und so eine Ausbreitung verhindern, wie Feuerwehr-Sprecher Christian Schmücker am Abend mitteilte.

Um kurz vor 18 Uhr waren die Einsatzkräfte zu der Lagerhalle gerufen geworden, wo schon bei Ankunft Rauch aus dem halb offenen Gebäude quoll. In der Halle brannte nach Feuerwehrangaben Sperrmüll, den die Einsatzkräfte innerhalb von 20 Minuten löschten. Schäden am Dach konnten die Feuerwehrleute nicht feststellen, durch das schnelle Eingreifen sei eine Ausbreitung des Brands verhindert worden.

Warum der Sperrmüll brannte, ermittelt jetzt die Polizei. Für die Feuerwehr dauerte der Einsatz eine knappe Stunde. (red)

Die Feuerwehr brauchte eine knappe Stunde, um den Brand in einer Lagerhalle in Essen-Holsterhausen zu löschen. Foto: Feuerwehr Essen

