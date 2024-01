Brandstiftung im Limbecker Platz Essen? Polizei sucht Zeugen

Essen Nach einem Feuer im Untergeschoss der Galeria am Dienstag wird jetzt wegen schwerer Brandstiftung ermittelt. Hoher Sachschaden.

Nach einem Brand im Limbecker Platz am Dienstag (23. Januar) ermittelt die Polizei jetzt wegen Brandstiftung. In der Bad-Abteilung bei „Galeria“ war in den Mittagsstunden ein Feuer ausgebrochen, ein Badezimmerteppich hatte aus bisher unbekannter Ursache Feuer gefangen.

Feuer konnte schnell gelöscht werden, trotzdem hoher Sachschaden

Das Feuer löste Großalarm aus, doch die Flammen konnten von Mitarbeitern noch gelöscht werden, ehe die Feuerwehr eintraf. Teile des Einkaufszentrums Limbecker Platz mussten geräumt werden. „Durch den Brand, den damit einhergehenden Rauch und das Löschwasser entstand ein hoher Sachschaden“, teilt die Polizei jetzt mit. „Es besteht der Verdacht der schweren Brandstiftung.“ Auch das Landeskriminalamt (LKA) ist bei der Spurensicherung eingeschaltet worden. In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die sich am Dienstagnachmittag im Untergeschoss der Galeria (Karstadt/Kaufhof) aufgehalten haben und Verdächtiges gesehen haben. Hinweise an 0201-8290.

