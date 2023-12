Brutaler Angriff in der Essener City: 24-Jähriger verletzt

Essen. Eine Gruppe junger Männer hat einen etwa Gleichaltrigen an der Rathaus Galerie mit einer Stichwaffe attackiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Gruppe junger Männer ist am späten Donnerstagabend auf einen 24-Jährigen an der Rathaus Galerie in der Essener Innenstadt losgegangen. Der Afghane erlitt eine Verletzung am Kopf. Die Angreifer flüchteten. Die Polizei ermittelt und hofft auf Hinweise von Zeugen.

Wie deren Sprecher René Bäuml am Freitag berichtete, haben die vier bis fünf Täter wohl eine Stichwaffe eingesetzt. Ob sie damit zuschlugen oder zustachen sei noch unklar. Die blutende Kopfwunde ihres leicht verletzten Opfers wurde ambulant in einem Krankenhaus versorgt. Die Hintergründe der Attacke sind nicht bekannt.

Die Unbekannten sind etwa 22 bis 25 Jahre alt und zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß. Nach Angaben des 24-Jährigen soll es sich um Schwarze handeln. Die Polizei Essen hofft auf Hinweise unter der Rufnummer 0201/829-0.

