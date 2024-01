Bundespolizei in Essen stellt Drogen und Schlagring sicher

Essen Bei einer Routinekontrolle im Hauptbahnhof Essen am Freitag (5. Januar) um 3.10 Uhr war den Einsatzkräften ein 16-Jähriger aufgefallen.

Bei der Kontrolle eines Jugendlichen haben Bundespolizisten im Essener Hauptbahnhof am Freitagmorgen (5. Januar) Drogen und eine Waffe sichergestellt. Wie die Bundespolizei mitteilt, handelt es sich um einen 16-jährigen Ukrainer.

Die Beamten bestreiften den Hauptbahnhof, als sie den jungen Mann um 3.10 Uhr kontrollieren. Die Frage, ob er verbotene oder gefährliche Gegenstände mit sich führen würde, habe dieser verneint.

Wie eine Durchsuchung dann zeigte, hat es der Mann mit der Wahrheit offenbar nicht so genau genommen. Denn die Bundespolizisten fanden heraus, dass er drei Joints und einen Schlagring bei sich hatte.

Mitarbeiter der Jugendschutzstelle kümmern sich um den Jugendlichen

Wie die Bundespolizei ausführt, handelt es sich bei einem Schlagring um eine meistens aus Metall hergestellt und der Hand angepasste Nahkampfwaffe. Sie ist mit einem Durchgriff oder mehreren Öffnungen für die Finger versehen.

Die Herkunft der Gegenstände habe der Wohnungslose den Beamten nicht verraten. Auf Nachfrage gab er an, nur zu Besuch in Deutschland zu sein und dass sich seine Eltern in der Ukraine befänden. Die Polizisten nahmen den Minderjährigen mit in die Diensträume und hielten Rücksprache mit dem zuständigen Jugendamt.

Mitarbeiter einer Jugendschutzstelle holten den Jungen wenig später ab und nahmen ihn in Obhut.

Die Bundespolizisten stellten den Schlagring und die Drogen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz ein.

